Coupe du monde 2026 - Le Portugal éliminé : Cristiano Ronaldo s’en va sur une statistique qui fait très mal

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

On ne reverra plus jamais Cristiano Ronaldo en Coupe du monde. À 41 ans, la star portugaise a confirmé après l’élimination face à l’Espagne (0-1) lundi soir qu’elle venait de disputer son dernier match dans la compétition. L’attaquant n'aura jamais réussi à marquer ou à effectuer de passe décisive à partir des huitièmes de finale.

Avec l’élimination du Portugal contre l’Espagne (0-1) ce lundi soir, Cristiano Ronaldo voit son rêve de Coupe du monde s’en aller. Après la rencontre, le quintuple Ballon d’Or a confirmé qu’il venait de disputer son dernier match dans la compétition. « C'est vrai que c'était mon dernier Mondial, oui, a indiqué le joueur de 41 ans, qui participait à l’événement pour la sixième fois de sa carrière. Mais pour le reste, je vais prendre du temps pour y penser, voir avec ma famille, ne pas décider à chaud. »

Cristiano Ronaldo jamais décisif à partir des 8es d’un Mondial Cristiano Ronaldo n’aura donc pas réussi à offrir au Portugal sa première victoire en Coupe du Monde et met un terme à son histoire avec la Coupe du monde sur une triste série. Comme l’a rappelé Stats du Foot après la victoire de l’Espagne, le célèbre numéro 7 n'aura jamais été décisif en 9 matchs à partir des huitièmes de finale en Coupe du monde (0 but, 0 passe décisive).