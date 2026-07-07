Coupe du Monde 2026 : «C’est une insulte», Daniel Riolo s’emporte après l’élimination du Brésil !

Axel Cornic

Le Brésil de Neymar est sorti dès les huitièmes de finale de cette Coupe du monde 2026, battu par une Norvège surprenante menée par un Erling Haaland plus décisif que jamais (2-1). Et ça ne plait pas vraiment à Daniel Riolo, qui n’a pas été tendre envers les Brésiliens...

Un autre cador sort de la compétition. Après l’Allemagne ou les Pays-Bas, c’est le Brésil qui quitte la Coupe du monde 2026. Les quintuples Champions du monde sortent par la petite portes, battus par une Norvège qui surfe sur les très bonnes choses déjà montrées lors des qualifications à la compétition.

« Pour moi, c’est la décadence attendue du Brésil » Ce revers a surpris pas mal d’observateurs, mais pas Daniel Riolo, qui voyait la Norvège favorite face au Brésil. « Une sensation ? Je n’accepte pas l’expression, parce que je voyais la Norvège gagner, je l’avais annoncé. Pour moi, c’est la décadence attendue du Brésil. Je ne les voyais pas du tout s’en sortir, tout ce qu’ils avaient montré était beaucoup trop faible et tout ce qu’ont montré les Norvégiens m’indiquait qu’ils allaient sortir le Brésil. Le paradoxe, c’est que dans ce match j’ai vu le meilleur Brésil depuis le début de la compétition » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC.