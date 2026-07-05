Coupe du monde 2026 - France/Paraguay : Le coup de gueule inattendu de Daniel Riolo !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En voilà une affiche qui a suscité de vives réactions de la part des acteurs concernés que sont l'équipe de France et le Paraguay, mais aussi les observateurs de ce 1/8ème de finale étriqué de Coupe du monde 2026 qui s'est soldé par une victoire 1 but à 0 des Bleus à Philadelphie samedi soir. Daniel Riolo, éditorialiste de RMC couvrant le Mondial pour la radio, s'est indigné des réactions très négatives et à ses yeux disproportionnées dans la presse vis-à-vis des Paraguayens.

C'est fait. Pour la quatrième fois consécutive, soit toutes les participations à la Coupe du monde avec Didier Deschamps sur le banc de touche, l'équipe de France participera à un quart de finale de Mondial. Rendez-vous jeudi pour les Bleus face au Maroc, adversaire déjà rencontré en demi-finale au Qatar il y a quatre ans. Pour parvenir à ce stade, il a fallu que les hommes de Deschamps résistent au défi physique imposé par le Paraguay dans la brûlante enceinte du Lincoln Financial Field dans la nuit de samedi à dimanche avec une température avoisinant les 40 degrés.

«Vous perdez tous la tête, tout le monde est devenu fou dans ce pays» Après la rencontre, en raison de l'arbitrage d'Ilgiz Tantashev et du comportement d'une grande partie des joueurs du Paraguay sur le terrain ainsi qu'en zone mixte, il y a eu des propos très durs énoncés sur les réseaux sociaux et dans les médias vis-à-vis de l'Albirroja. De quoi considérablement irriter Daniel Riolo qui s'est servi de la rubrique L'Americano de RMC Sport pour s'indigner d'une telle vague de haine. « Le déferlement de haine... Mais vous perdez tous la tête, tout le monde est devenu fou dans ce pays. Juste parce que c'est la France et que Coupe du monde = chauvinisme. C'est délirant. Quand le Paraguay fait un braquage contre l'Allemagne, tout le monde les félicite : 'oh c'est formidable, quel exploit des Paraguayens, qu'est-ce que c'est formidable de gagner un match avec 0 xg en ne faisant que défendre. Hier (nldr samedi) ils ont ajouté des coups et des insultes. C'est la méthode ».