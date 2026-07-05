Coupe du monde 2026 - Equipe de France : La folle prédiction de Deschamps s'est réalisée

Ce samedi soir, l’équipe de France s’est imposée dans la douleur face au Paraguay (0-1). Dans une rencontre marquée par une grosse agressivité de la part des Paraguayens, Didier Deschamps avait donné des instructions précises aux Bleus. Le sélectionneur français avait d’ailleurs prédit un tel scénario avant la rencontre. Explications.
L’équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2026. Mais afin d’obtenir cette qualification, les Bleus auront eu la vie dure face au Paraguay. Ce samedi soir, les partenaires de Kylian Mbappé, unique buteur de la rencontre (0-1), ont vécu une rencontre particulièrement agressive, dans laquelle coups bas et tensions étaient au rendez-vous. Alors que plusieurs altercations ont eu lieu surtout en fin de rencontre, Didier Deschamps lui, avait prévu ce genre de scénario.
Deschamps avait prévu le comportement des Paraguayens
C’est en tout cas ce que révèle RMC ce dimanche. Dans sous discours d’avant-match, Didier Deschamps a prévenu ses joueurs, ce match ne serait pas une rencontre de Coupe du Monde comme les autres. Dans son discours, le sélectionneur français a averti son vestiaire que les Paraguayens mettraient des coups, et surtout essaieraient de les sortir du match. Ayant insisté pour que les siens ne tombent pas dans ce piège, Didier Deschamps avait vu juste.
« J’ai demandé aux deux plus costauds d’aller entourer Kylian à la fin, parce qu’ils allaient me le découper »
« Ça n’a pas été simple. Ils jouent avec tous les ressorts possibles. Ça n’est pas le football qui va faire venir les gens au stade. Mais ils ont bien défendu. C’est toujours compliqué avec ces équipes sud-américaines, il y a la densité, la température va à l’encontre de l’intensité. Je suis très heureux pour le groupe. Ils savent faire, c’est nous qui nous faisons sanctionner, on a pris deux jaunes alors qu’ils n’ont pas été sanctionné sur des fautes. J’ai demandé aux deux plus costauds d’aller entourer Kylian à la fin, parce qu’ils allaient me le découper. Je ne voulais pas perdre de joueurs », a réagi Didier Deschamps à la fin du match.