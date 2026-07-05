Coupe du monde 2026 - Equipe de France : La folle prédiction de Deschamps s'est réalisée

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, l’équipe de France s’est imposée dans la douleur face au Paraguay (0-1). Dans une rencontre marquée par une grosse agressivité de la part des Paraguayens, Didier Deschamps avait donné des instructions précises aux Bleus. Le sélectionneur français avait d’ailleurs prédit un tel scénario avant la rencontre. Explications.

L’équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2026. Mais afin d’obtenir cette qualification, les Bleus auront eu la vie dure face au Paraguay. Ce samedi soir, les partenaires de Kylian Mbappé, unique buteur de la rencontre (0-1), ont vécu une rencontre particulièrement agressive, dans laquelle coups bas et tensions étaient au rendez-vous. Alors que plusieurs altercations ont eu lieu surtout en fin de rencontre, Didier Deschamps lui, avait prévu ce genre de scénario.

Deschamps avait prévu le comportement des Paraguayens C’est en tout cas ce que révèle RMC ce dimanche. Dans sous discours d’avant-match, Didier Deschamps a prévenu ses joueurs, ce match ne serait pas une rencontre de Coupe du Monde comme les autres. Dans son discours, le sélectionneur français a averti son vestiaire que les Paraguayens mettraient des coups, et surtout essaieraient de les sortir du match. Ayant insisté pour que les siens ne tombent pas dans ce piège, Didier Deschamps avait vu juste.