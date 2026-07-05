Sénégal - «Arrête de mentir, espèce d'idiot» : Accusé d'avoir bu de l'alcool pendant la Coupe du monde, Nicolas Jackson règle ses comptes !

Eliminé en 16èmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique, le Sénégal a terminé sa compétition dans une ambiance glaciale. Au-delà du scénario difficile vécu par les Lions de la Teranga lors de ce match qu'ils maîtrisaient, l'ambiance générale au sein de l'équipe est glaciale. Nicolas Jackson, avant-centre de 25 ans, a répondu aux accusations le concernant.
Meilleur troisième du groupe de la France, le Sénégal s'est offert le droit de disputer les 16èmes de finale de la Coupe du monde. Les Lions de la Teranga pouvaient nourrir de sérieuses ambitions pour la suite de la compétition mais ils se sont inclinés face à la Belgique (3-2) alors qu'ils menaient 2-0 à 5 minutes de la fin du temps règlementaire. Un crève-cœur qui s'accompagne de petites polémiques après cette élimination, en particulier avec Nicolas Jackson.
Nicolas Jackson se défend
Après les déclarations de Pape Gueye mécontent du staff technique de la sélection, l'équipe du Sénégal a vu une rumeur prendre de l'ampleur dernièrement avec un autre joueur : Nicolas Jackson. L'attaquant de Chelsea, prêté au Bayern Munich la saison dernière, est accusé d'avoir consommé de l'alcool pendant la compétition. Des rumeurs qu'il nie totalement. « Je partage la déception de tout un peuple. On voulait aller plus loin pour vous et pour ce maillot. Je vois aussi ce qui se dit sur moi. C’est faux. Je ne bois pas d’alcool, je n’en ai jamais bu. J’aime trop ce maillot et je respecte trop mes coéquipiers pour me comporter autrement qu’en professionnel » écrit-il sur son compte Instagram.
« Arrête de mentir, espèce d’idiot »
D'après Le Parisien, cette rumeur aurait vu le jour sous l'impulsion de Paul Keita, joueur sénégalais de 34 ans qui ne joue plus depuis 2022. Passé par les sélections de jeunes du Sénégal, il aurait publié une vidéo dans laquelle il formule ces accusations. « Je comprends la colère après une défaite. Mais elle ne donne à personne le droit de mentir sur un homme. Arrête de mentir, espèce d’idiot. Personne ne sait même que tu as déjà joué pour notre pays. Tu es un ancien joueur du Sénégal et tu racontes des mensonges sur les joueurs. Concentre-toi sur ta propre carrière au lieu de dire que je bois de l’alcool » poursuit Nicolas Jackson.