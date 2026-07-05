Sénégal - «Arrête de mentir, espèce d'idiot» : Accusé d'avoir bu de l'alcool pendant la Coupe du monde, Nicolas Jackson règle ses comptes !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé en 16èmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique, le Sénégal a terminé sa compétition dans une ambiance glaciale. Au-delà du scénario difficile vécu par les Lions de la Teranga lors de ce match qu'ils maîtrisaient, l'ambiance générale au sein de l'équipe est glaciale. Nicolas Jackson, avant-centre de 25 ans, a répondu aux accusations le concernant.

Meilleur troisième du groupe de la France, le Sénégal s'est offert le droit de disputer les 16èmes de finale de la Coupe du monde. Les Lions de la Teranga pouvaient nourrir de sérieuses ambitions pour la suite de la compétition mais ils se sont inclinés face à la Belgique (3-2) alors qu'ils menaient 2-0 à 5 minutes de la fin du temps règlementaire. Un crève-cœur qui s'accompagne de petites polémiques après cette élimination, en particulier avec Nicolas Jackson.

Nicolas Jackson se défend Après les déclarations de Pape Gueye mécontent du staff technique de la sélection, l'équipe du Sénégal a vu une rumeur prendre de l'ampleur dernièrement avec un autre joueur : Nicolas Jackson. L'attaquant de Chelsea, prêté au Bayern Munich la saison dernière, est accusé d'avoir consommé de l'alcool pendant la compétition. Des rumeurs qu'il nie totalement. « Je partage la déception de tout un peuple. On voulait aller plus loin pour vous et pour ce maillot. Je vois aussi ce qui se dit sur moi. C’est faux. Je ne bois pas d’alcool, je n’en ai jamais bu. J’aime trop ce maillot et je respecte trop mes coéquipiers pour me comporter autrement qu’en professionnel » écrit-il sur son compte Instagram.