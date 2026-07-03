Coupe du Monde 2026 - Sénégal/Belgique : «Je déteste ça», il craque après la sortie polémique de Rudi Garcia !

Mercredi, la Belgique a failli être éliminée de la Coupe du monde. Les coéquipiers de Thibaut Courtois étaient menés 2-0 par le Sénégal, mais ils ont finalement réussi à arracher l’égalisation en fin de match puis à s’imposer en prolongation. Après la rencontre, Rudi Garcia a tenu des propos qui ont été jugés comme racistes par certains et cela a notamment fait craquer le journaliste Gilles Verdez.
La Belgique a eu très très chaud. Mercredi soir, les Belges affrontaient le Sénégal pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe du monde et ils ont failli passer à la trappe. Menés 2-0 jusqu’à la 86ème minue, les coéquipiers de Kevin De Bruyne ont finalement arraché la prolongation grâce à Romelu Lukaku et Youri Tielemans (89ème). Juste avant les tirs au but, c’est d’ailleurs le milieu de terrain d’Aston Villa qui a permis à son équipe de se qualifier en inscrivant un penalty.
Rudi Garcia crée la polémique
Après cette rencontre, Rudi Garcia s’était présenté en conférence de presse. Le sélectionneur belge a livré son ressenti sur le match et cela a fait polémique. « On connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait aussi qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 1-2, le match a changé d'âme. On a été capables d'égaliser par Youri (Tielemans). Je suis content pour Romelu (Lukaku), qui nous a remis sur les rails. C'était plutôt bien de marquer dans le temps additionnel sur un penalty archi-justifié. Si on a fait cette fin de match, c'est aussi parce qu'on a fait ce début. Il n'y a rien à jeter ce soir (mercredi). » Certains ont reproché à l’ancien coach du LOSC l’utilisation du pluriel pour évoquer « ces équipes-là », ce qui serait une façon de véhiculer des stéréotypes sur le football africain. L’entraîneur passé par Le Mans ou bien Al-Nassr a par la suite expliqué ses propos, niant un supposé aspect raciste.
« C’est une faute professionnelle qui mérite des sanctions de la part de sa fédération et des excuses officielles »
Oui mais voilà, pour certains cela ne passe tout de même pas. Au micro de RTL, le journaliste Gilles Verdez a critiqué Rudi Garcia et il est même allé jusqu’à exiger des excuses officielles de sa part. « Pour moi c’est une faute professionnelle qui mérite des sanctions de la part de sa fédération et des excuses officielles. Alors à qui ? Au continent africain parce que c’est une sorte de mépris européano centré qui est insupportable. Rudi Garcia, il donne des leçons de tactique, des leçons de tout en permanence… Quand on voit comment joue son équipe, effectivement il ferait mieux de se concentrer sur son équipe. Et je déteste ça parce que c’est du mépris. C’est purement et simplement du mépris. Et c’est pas supportable de mépriser son adversaire, de juger et de jauger la performance adverse. Tout est faux, tout est délirant dans son analyse et je ne peux pas croire que c’est du hasard parce qu’il est expérimenté, donc moi je demande des excuses officielles parce que c’est une vraie faute, c’est une erreur, c’est une tâche indélébile. »