Coupe du Monde 2026 - Sénégal/Belgique : «Je déteste ça», il craque après la sortie polémique de Rudi Garcia !

Alexis Brunet

Mercredi, la Belgique a failli être éliminée de la Coupe du monde. Les coéquipiers de Thibaut Courtois étaient menés 2-0 par le Sénégal, mais ils ont finalement réussi à arracher l’égalisation en fin de match puis à s’imposer en prolongation. Après la rencontre, Rudi Garcia a tenu des propos qui ont été jugés comme racistes par certains et cela a notamment fait craquer le journaliste Gilles Verdez.

La Belgique a eu très très chaud. Mercredi soir, les Belges affrontaient le Sénégal pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe du monde et ils ont failli passer à la trappe. Menés 2-0 jusqu’à la 86ème minue, les coéquipiers de Kevin De Bruyne ont finalement arraché la prolongation grâce à Romelu Lukaku et Youri Tielemans (89ème). Juste avant les tirs au but, c’est d’ailleurs le milieu de terrain d’Aston Villa qui a permis à son équipe de se qualifier en inscrivant un penalty.

Rudi Garcia crée la polémique Après cette rencontre, Rudi Garcia s’était présenté en conférence de presse. Le sélectionneur belge a livré son ressenti sur le match et cela a fait polémique. « On connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait aussi qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 1-2, le match a changé d'âme. On a été capables d'égaliser par Youri (Tielemans). Je suis content pour Romelu (Lukaku), qui nous a remis sur les rails. C'était plutôt bien de marquer dans le temps additionnel sur un penalty archi-justifié. Si on a fait cette fin de match, c'est aussi parce qu'on a fait ce début. Il n'y a rien à jeter ce soir (mercredi). » Certains ont reproché à l’ancien coach du LOSC l’utilisation du pluriel pour évoquer « ces équipes-là », ce qui serait une façon de véhiculer des stéréotypes sur le football africain. L’entraîneur passé par Le Mans ou bien Al-Nassr a par la suite expliqué ses propos, niant un supposé aspect raciste.