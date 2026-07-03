Polémique avec Jeremy Doku : France Pierron connaît la date de son retour après sa suspension !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la Coupe du monde 2026 continue en Amérique du Nord, la compétition a été touchée par une polémique qui a fait couler beaucoup d'encre en France et même à l'internationale avec la journaliste de l'Equipe France Pierron. Le 19 juin dernier, sa sortie sur le choix du joueur belge Jérémy Doku de quitter la sélection pour assister à l'accouchement de sa femme a été sanctionnée. Privée d'antenne depuis la polémique malgré ses excuses, la journaliste connaît désormais la date de son retour.

A la présentation de L'Equipe de Choc, France Pierron a dû laisser sa place ces dernières semaines à Pierre Bouby. La journaliste de 44 ans a en effet été privée d'antenne après ses propos polémiques concernant le choix de Jérémy Doku. « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place (…) et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant » avait-elle notamment déclaré. La séquence, largement relayée sur les réseaux sociaux, avait obligé L'Equipe à prendre des mesures.

France Pierron dans la tourmente Largement critiquée et insultée sur les réseaux sociaux, France Pierron n'est plus apparue à l'antenne depuis cette fameuse sortie médiatique. La sanction n'avait pas tardé à tomber de la part du Groupe L'Equipe. « Le Groupe L’Équipe condamne avec la plus grande fermeté la campagne de cyberharcèlement, les insultes et les menaces dont notre journaliste fait depuis l’objet. Aucun désaccord ne saurait justifier de tels comportements. À ce titre, elle bénéficie du soutien du Groupe face à ces agissements inacceptables » pouvait-on lire. Mais cette sanction ne sera pas éternelle puisqu'une date a été annoncée.