Polémique avec Jeremy Doku : France Pierron connaît la date de son retour après sa suspension !

Alors que la Coupe du monde 2026 continue en Amérique du Nord, la compétition a été touchée par une polémique qui a fait couler beaucoup d'encre en France et même à l'internationale avec la journaliste de l'Equipe France Pierron. Le 19 juin dernier, sa sortie sur le choix du joueur belge Jérémy Doku de quitter la sélection pour assister à l'accouchement de sa femme a été sanctionnée. Privée d'antenne depuis la polémique malgré ses excuses, la journaliste connaît désormais la date de son retour.
A la présentation de L'Equipe de Choc, France Pierron a dû laisser sa place ces dernières semaines à Pierre Bouby. La journaliste de 44 ans a en effet été privée d'antenne après ses propos polémiques concernant le choix de Jérémy Doku. « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place (…) et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant » avait-elle notamment déclaré. La séquence, largement relayée sur les réseaux sociaux, avait obligé L'Equipe à prendre des mesures.
France Pierron dans la tourmente
Largement critiquée et insultée sur les réseaux sociaux, France Pierron n'est plus apparue à l'antenne depuis cette fameuse sortie médiatique. La sanction n'avait pas tardé à tomber de la part du Groupe L'Equipe. « Le Groupe L’Équipe condamne avec la plus grande fermeté la campagne de cyberharcèlement, les insultes et les menaces dont notre journaliste fait depuis l’objet. Aucun désaccord ne saurait justifier de tels comportements. À ce titre, elle bénéficie du soutien du Groupe face à ces agissements inacceptables » pouvait-on lire. Mais cette sanction ne sera pas éternelle puisqu'une date a été annoncée.
France Pierron va revenir après la polémique
Face à l'ampleur des réactions concernant cette sortie, France Pierron avait présenté ses excuses dans la foulée sur Instagram. Le Groupe L'Equipe s'était désolidarisé et a décidé de la priver de la présentation du talk-show L'Equipe de Choc. Mais lors de la présentation de la saison 2026-2027 de la chaîne ce jeudi 2 juillet, on a appris que la journaliste reprendrait les rênes de cette émission pour une nouvelle saison le 24 août prochain.