«Une équipe en bois», le Real Madrid se fait sévèrement tacler et ça concerne Kylian Mbappé !

Alexis Brunet

Cette saison, Kylian Mbappé a généré bien des crispations au Real Madrid. Certains supporters madrilènes se sont permis à plusieurs reprises de siffler l’international français qui réalise pour le moment une très bonne Coupe du monde. Un comportement qui n’a pas plu à Éric Di Meco qui a lui préféré pointer du doigt la mauvaise qualité de l’effectif merengue.

Avec déjà six buts lors de cette Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé montre encore une fois qu’il fait partie des meilleurs joueurs du monde. L’international français est acclamé par les supporters des Bleus et cela tranche beaucoup avec sa saison au Real Madrid. L’ancien joueur du PSG a souvent fait l’objet de critiques et il a notamment été sifflé par certains supporters du club merengue.

Eric Di Meco prend la défense de Mbappé En équipe de France, Kylian Mbappé est donc vu comme l’atout offensif numéro un alors qu’au Real Madrid il est pointé du doigt. Cela ne plaît pas du tout à Eric Di Meco, qui a pris la défense de l’attaquant dans le Super Moscato Show. Selon l’ancien joueur de l’OM, le capitaine des Bleus n’est pas bien entouré à Madrid. « Vous pensez que Mbappé n'a pas envie de gagner la Liga et la Ligue des champions autant que la Coupe du monde ? Vous pensez que le mec, quand il est sur le terrain avec le Real, il n'a pas envie ? Mais vous avez vu ça où ? À un moment donné, il faut avoir une équipe forte, des mecs autour de lui qui ont envie autant que lui et qui ont surtout envie qu'il soit le leader - et je ne suis pas sûr que ce soit le cas - et puis, il faut avoir un coach qui te fasse monter au rideau puisqu'il est capable de le faire. »