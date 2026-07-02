Viré par l'OM, Habib Beye sort du silence !

Alexis Brunet

Mercredi, l’OM a annoncé l’arrivée de Bruno Genesio en tant que nouvel entraîneur et par conséquent le départ d’Habib Beye. Ce jeudi, l’ancien coach marseillais a décidé de prendre la parole sur Instagram et il a adressé un très beau message aux supporters phocéens, à ses anciens joueurs ainsi qu’aux salariés du club phocéen.

Après une saison terminée à la cinquième place en Ligue 1, l’OM se cherchait un nouvel entraîneur. Arrivé à la mi-février à Marseille, Habib Beye n’avait pas réussi à atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés et il a été officiellement remplacé mercredi par Bruno Genesio. Ce dernier arrive dans le sud de la France librement après deux saisons à la tête du LOSC.

Habib Beye fait ses adieux à l’OM Au lendemain de l’annonce de son départ de l’OM, Habib Beye a décidé de prendre la parole sur Instagram. À travers une publication, l’entraîneur de 48 ans a fait ses adieux à Marseille. « Mon aventure se termine mais ce fut un vrai privilège d’être l’entraîneur de l’Olympique de Marseille et je tenais à vous remercier, supporters, pour votre passion et votre soutien. À tous les salariés du club avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler ainsi que tout mon staff qui m’a accompagné et soutenu, j’aimerais leur apporter toute mon admiration et ma gratitude. À mes joueurs, MERCI car nous sommes restés ensemble, unis et soudés jusqu’au bout de notre aventure pour qualifier le club en coupe d’Europe. Merci Marseille. »