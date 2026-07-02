Coupe du monde 2026 - Algérie : Un «enjeu monumental» est annoncé pour Luca Zidane ! 

Alexis Brunet

Dernièrement, Luca Zidane a décidé de changer de nationalité sportive et il représente désormais l’Algérie. Le gardien de but était d’ailleurs titulaire lors des deux premiers matchs de la Coupe du monde, mais il a depuis laissé sa place. Une situation compliquée pour le fils du champion du monde 1998 qui s’explique par la très forte pression du fait de représenter les Fennecs.

Pour le moment, le parcours lors de cette Coupe du monde 2026 de l’Algérie est plutôt contrasté. Les Fennecs ont commencé par une défaite 3-0 contre l’Argentine, puis ils se sont repris contre la Jordanie (2-1) et enfin ils ont concédé un match nul spectaculaire contre l’Autriche (3-3). Vladimir Petkovic ne semble pas avoir encore trouvé la formule magique et cela est d’autant plus vrai au poste de gardien de but.

« Il y a un enjeu monumental avec une forte pression » Si Luca Zidane a démarré les matchs contre l’Argentine et la Jordanie, il a été remplacé lors de la rencontre face à l’Autriche par Oussama Benbot, sans plus de réussite. Les Fennecs n’ont pas encore trouvé la bonne formule au niveau des portiers et surtout le remplaçant de Raïs M'Bolhi, qui a pris sa retraite en 2024. Selon Alexandre Oukidja, ancien portier algérien, cela peut notamment s’expliquer par la grosse pression qui entoure l’équipe nationale. « Humilité, travail, respect, talent, Raïs avait tout. Depuis son départ, ils ont essayé Anthony Mandrea, Alexis Guendouz, maintenant Zidane. Ils n'ont pas encore trouvé LE successeur de Raïs parce que jouer en sélection, c'est très lourd à porter. Il y a un enjeu monumental avec une forte pression. On a des gardiens talentueux mais psychologiquement, mentalement, il faut qu'ils passent le cap. » Et ce n'est pas simple de le passer en mondovision sous une pression populaire parfois oppressante », a déclaré l’ancien joueur du FC Metz à L’Équipe.