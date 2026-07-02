«Écœurant», «imbuvable», «insupportable»… La sortie de Rudi Garcia qui fait halluciner tout l’After Foot !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les déclarations de Rudi Garcia après le succès de la Belgique en prolongation contre le Sénégal (3-2) mercredi soir ont beaucoup fait réagir. Sur RMC, l’équipe de l’After Foot a vivement critiqué le sélectionneur français des Diables Rouges pour sa sortie contre son adversaire du soir.

Rudi Garcia n’a pas fait dans la demi-mesure en évoquant le jeu du Sénégal après l’incroyable qualification de la Belgique (3-2) pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. « On connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure tactique vers la fin du match, a lancé le sélectionneur des Diables Rouges sur la RTBF. On savait aussi qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 1-2, le match a changé d'âme. On a été capables d'égaliser par Youri (Tielemans). Je suis content pour Romelu (Lukaku), qui nous a remis sur les rails. C'était plutôt bien de marquer dans le temps additionnel sur un penalty archi-justifié. Si on a fait cette fin de match, c'est aussi parce qu'on a fait ce début. Il n'y a rien à jeter ce soir (mercredi). » Des propos qui ont fait halluciner l’équipe de l’After Foot.

« Un énorme manque de classe » « On peut noter le manque d’élégance », a réagi d’emblée Jean-Louis Tourre, émettant une hypothèse pour justifier ces propos : « A mon avis, ça s’est chauffé sur le banc de touche et là il règle ses comptes, car tu ne peux pas dire ça sur l’adversaire ». Walid Acherchour a quant à lui souligné « un énorme manque de classe » de la part du Français. « La déclaration est terrible, un peu de mesure ». « Elle est dingue, et c’est tout à fait typique de cet entraîneur que je n’aime pas du tout », a surenchéri le journaliste Florent Gautreau. « Là, il est écœurant », appuie Acherchour. « Soit il raconte le match, et c’est inintéressant. Là, ce n’était pas inintéressant mais il est totalement hors sujet. C’est imbuvable », critique Florent Gautreau. « Là, il a un côté insupportable. (…) Comme si la Belgique, c’était tout feu tout flamme tout le temps. C’est fou, c’est incroyable », a également ironisé Jean-Louis Tourre.