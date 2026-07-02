Rudi Garcia nie tout racisme : Sa réponse face à la polémique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La Belgique a décroché son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en battant in extremis le Sénégal (3-2), qui menait pourtant de deux buts avant la 86e minute. Après la rencontre, Rudi Garcia a critiqué le jeu des Lions de la Teranga dans une sortie qui a fait polémique, avant de s’expliquer plus en détail.

Rudi Garcia n’a pas mâché ses mots après le coup de sifflet final après la qualification de la Belgique contre le Sénégal (3-2) à l’issue d’un scénario dingue voyant les Diables Rouges arracher les prolongations en inscrivant deux buts en trois minutes. « On connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure tactique vers la fin du match, a lancé l’entraîneur français sur la RTBF. On savait aussi qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 1-2, le match a changé d'âme. On a été capables d'égaliser par Youri (Tielemans). Je suis content pour Romelu (Lukaku), qui nous a remis sur les rails. C'était plutôt bien de marquer dans le temps additionnel sur un penalty archi-justifié. Si on a fait cette fin de match, c'est aussi parce qu'on a fait ce début. Il n'y a rien à jeter ce soir (mercredi). »

« Vos confrères se trompent de déclaration » Des propos qui ont fait rapidement réagir, en particulier l’utilisation de la formule « ces équipes-là », qui a été perçue par certains comme une allusion au football africain. Quelques minutes après, Rudi Garcia a nié tout racisme en conférence de presse. « Non, je n’ai pas dit ça, vos confrères se trompent de déclaration. J’ai dit que quand on mène, et c’est le cas pour toutes les équipes du monde, on a tendance à reculer et à essayer de protéger son but. Nous, on l’a poussé, ils ont reculé et si on n’avait pas marqué le 2-1, je pense qu’on ne serait jamais revenu. Mais quand le 3e but d’un match est marqué par une équipe et que ça fait 2-1, le match change d’âme, comme on dit en français. Le positif vient du côté belge et le négatif du côté sénégalais. C’est exactement ce qui s’est passé pour nous et ça nous a permis d’égaliser avant la fin du temps réglementaire », s’est défendu Rudi Garcia.