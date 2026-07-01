Coupe du monde 2026 : Un record de Lionel Messi menacé par Michael Olise

L'équpe de France poursuit son rêve américain sur la Côte Est des Etats-Unis. Dans le New Jersey, au MetLife Stadium, les Bleus ont éliminé la Suède en 1/16ème de finale de Coupe du monde dans la nuit de mardi à mercredi (3-0). Michael Olise a mis sur orbite Bradley Barcola et Kylian Mbappé pendant la rencontre, lui permettant de délivrer ses 31ème et 32ème passes décisives cette saison. A deux coups de patte d'un certain Lionel Messi.
On prend les mêmes et on recommence. Bien qu'il ne soit pas encore parvenu à faire trembler les filets depuis le début de la Coupe du monde 2026, Michael Olise semble souvent trouver un moyen de donner le ballon décisif à ses coéquipiers sur le front de l'attaque de l'équipe de France. Seule la défense de la Norvège a résisté à la machine à passes décisives que se trouve être le numéro 11 des Bleus depuis l'entrée en lice des hommes de Deschamps contre le Sénégal (3-1) le 16 juin dernier. Ce jour-là, au MetLife Stadium, Olise avait trouvé Kylian Mbappé dans le dos de l'arrière-garde des Lions de la Teranga.
Michael Olise distribue les offrandes à ses coéquipiers
Même son de cloche face à l'Irak pour la deuxième journée du Groupe I avec cette fois-ci deux passes décisives destinées au capitaine de l'équipe de France ainsi qu'à Ousmane Dembélé pour son premier but en trois Coupes du monde (3-0). Comme mentionné ci-dessus, Michael Olise n'a pas été décisif face aux Norvégiens (4-1), mais s'est rattrapé face à un autre pays scandinave dans la nuit de mardi à mercredi : la Suède. Pour ce 1/16ème de finale de Coupe du monde 2026, le meneur de jeu des Bleus a trouvé Bradley Barcola et Kylian Mbappé dans la zone de vérité lors de cette démonstration de forces contre les Suédois (3-0).
32 passes décisives pour Michael Olise cette saison, il se rapproche de Lionel Messi
Pour cette saison 2025/2026, incorporant les matchs de sélection et de club avec le Bayern Munich, Michael Olise comptabilise donc 32 passes décisives toutes compétitions confondues. L'ailier de 24 ans n'est plus qu'à deux petites longueurs du meilleur total en carrière de Lionel Messi (34 offrandes à ses coéquipiers) datant de la saison 2011/2012. Il reste dans le pire des cas un match à Michael Olise pour égaler ce record de Messi : rendez-vous samedi soir contre le Paraguay pour le Français et plus si une qualification est décrochée au bout de cette rencontre.