Coupe du monde 2026 : Un record de Lionel Messi menacé par Michael Olise

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équpe de France poursuit son rêve américain sur la Côte Est des Etats-Unis. Dans le New Jersey, au MetLife Stadium, les Bleus ont éliminé la Suède en 1/16ème de finale de Coupe du monde dans la nuit de mardi à mercredi (3-0). Michael Olise a mis sur orbite Bradley Barcola et Kylian Mbappé pendant la rencontre, lui permettant de délivrer ses 31ème et 32ème passes décisives cette saison. A deux coups de patte d'un certain Lionel Messi.

On prend les mêmes et on recommence. Bien qu'il ne soit pas encore parvenu à faire trembler les filets depuis le début de la Coupe du monde 2026, Michael Olise semble souvent trouver un moyen de donner le ballon décisif à ses coéquipiers sur le front de l'attaque de l'équipe de France. Seule la défense de la Norvège a résisté à la machine à passes décisives que se trouve être le numéro 11 des Bleus depuis l'entrée en lice des hommes de Deschamps contre le Sénégal (3-1) le 16 juin dernier. Ce jour-là, au MetLife Stadium, Olise avait trouvé Kylian Mbappé dans le dos de l'arrière-garde des Lions de la Teranga.

Michael Olise distribue les offrandes à ses coéquipiers Même son de cloche face à l'Irak pour la deuxième journée du Groupe I avec cette fois-ci deux passes décisives destinées au capitaine de l'équipe de France ainsi qu'à Ousmane Dembélé pour son premier but en trois Coupes du monde (3-0). Comme mentionné ci-dessus, Michael Olise n'a pas été décisif face aux Norvégiens (4-1), mais s'est rattrapé face à un autre pays scandinave dans la nuit de mardi à mercredi : la Suède. Pour ce 1/16ème de finale de Coupe du monde 2026, le meneur de jeu des Bleus a trouvé Bradley Barcola et Kylian Mbappé dans la zone de vérité lors de cette démonstration de forces contre les Suédois (3-0).