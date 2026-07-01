«Un génie», Bradley Barcola se régale avec Michael Olise en équipe de France !

Amadou Diawara

Pour affronter la Suède ce mardi soir en 16ème de finale de la Coupe du Monde, Didier Deschamps a décidé de titulariser à la fois Michael Olise et Bradley Barcola. Alors que l'attaquant du Bayern lui a délivré une passe décisive, le joueur du PSG a avoué qu'il se régalait à ses côtés.

Qualifié pour la phase à éliminations directes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a affronté la Suède en 16ème de finale ce mardi soir. Et les Bleus se sont imposés 3-0, validant ainsi leur ticket pour le tour suivant. Titularisé par Didier Deschamps pour cette rencontre, Bradley Barcola s'est illustré. Grâce à une offrande de Michael Olise, l'attaquant du PSG a inscrit le deuxième but de la rencontre. Interrogé au micro de M6 après le coup de sifflet final, Bradley Barcola n'a pas tari d'éloges à l'égard de son coéquipier.

«Michael me fait une super passe» « On travaille beaucoup de combinaisons à l'entraînement. On sait là où les joueurs veulent le ballon, on se trouve très bien sur le terrain. Il faut continuer. Mon but ? Michael (Olise) me fait une super passe, je me retrouve seul. Le gardien pensait peut-être que j'allais ouvrir mon pied, mais j'ai préféré fermer et ça a marché donc c'est bien », s'est réjoui Bradley Barcola, avant de poursuivre.