«Un génie», Bradley Barcola se régale avec Michael Olise en équipe de France !

Pour affronter la Suède ce mardi soir en 16ème de finale de la Coupe du Monde, Didier Deschamps a décidé de titulariser à la fois Michael Olise et Bradley Barcola. Alors que l'attaquant du Bayern lui a délivré une passe décisive, le joueur du PSG a avoué qu'il se régalait à ses côtés.
Qualifié pour la phase à éliminations directes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a affronté la Suède en 16ème de finale ce mardi soir. Et les Bleus se sont imposés 3-0, validant ainsi leur ticket pour le tour suivant. Titularisé par Didier Deschamps pour cette rencontre, Bradley Barcola s'est illustré. Grâce à une offrande de Michael Olise, l'attaquant du PSG a inscrit le deuxième but de la rencontre. Interrogé au micro de M6 après le coup de sifflet final, Bradley Barcola n'a pas tari d'éloges à l'égard de son coéquipier.
«Michael me fait une super passe»
« On travaille beaucoup de combinaisons à l'entraînement. On sait là où les joueurs veulent le ballon, on se trouve très bien sur le terrain. Il faut continuer. Mon but ? Michael (Olise) me fait une super passe, je me retrouve seul. Le gardien pensait peut-être que j'allais ouvrir mon pied, mais j'ai préféré fermer et ça a marché donc c'est bien », s'est réjoui Bradley Barcola, avant de poursuivre.
«Il fait un peu tout sur le terrain»
« Michael Olise ? Il fait un peu tout sur le terrain, il est très présent défensivement et avec le ballon, il fait des super passes, des décalages, amène beaucoup de danger et c'est un réel plaisir de jouer avec lui. Il a aussi cette capacité à marquer, là ce n'est pas encore arrivé, mais on sent que ça va arriver, il touche le poteau, le gardien la sort de justesse... Ça va arriver. C'est un génie, moi je le vois comme un génie », s'est enflammé Bradley Barcola.