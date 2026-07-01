Départ du PSG - «Bon vent» : Le transfert de Barcola déjà validé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’avenir de Bradley Barcola suscite de nombreuses interrogations en cette période de mercato estival, et l’attaquant de l’équipe de France pourrait claquer la porte du PSG pour signer à Liverpool dans les semaines à venir. Daniel Riolo valide totalement l’idée d’un départ pour Barcola qui fait office de doublure de luxe au PSG, et il lui souhaite déjà bon vent.

Bradley Barcola et le PSG, c’est bientôt la fin ? Comme le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité dès le mois de mai, Liverpool fait le forcing en coulisses pour recruter l’attaquant de l’équipe de France cet été. Il faut dire que Barcola se retrouve la plupart du temps remplaçant dans les grandes soirées de Ligue des Champions du PSG, Luis Enrique préférant le trio Doué-Kvaratskhelia-Dembélé sur le front de l’attaque. Et cette situation pourrait donc l’inciter à rejoindre Liverpool cet été…

« T’as le droit de tenter une autre aventure » Daniel Riolo a évoqué le feuilleton Bradley Barcola dans l’After Foot sur RMC, et valide plus que jamais l’idée d’un départ pour le numéro 29 du PSG : « Moi, je peux toujours comprendre qu’un joueur ait envie d’aller ailleurs. Il a gagné deux Ligues des champions, ça s’est bien passé. Au final, il a compris que sur les gros matchs il n’était pas le titulaire. S’il a une opportunité en Premier League, pourquoi il n’irait pas ? T’as le droit d’aller voir un autre championnat, t’as le droit de tenter une autre aventure. Moi, je lui dis : “bon vent à toi” », estime Daniel Riolo.