PSG - Barcola sur le départ : Une folie à 200M€ pour le remplacer ?

Pierrick Levallet

Après trois saisons passées au PSG, Bradley Barcola pourrait faire ses valises cet été. L’international français est tenté par l’idée d’une nouvelle aventure à Liverpool en Premier League. Le club de la capitale commencerait donc à assurer ses arrières et préparerait ainsi une folie sur le mercato pour le remplacer.

Et si Bradley Barcola quittait le PSG cet été? L’international français commence à être frustré par son rôle au sein de l’effectif de Luis Enrique. Le10Sport.com vous a ainsi révélé en exclusivité que l’ailier de 23 ans n’était pas insensible à l’intérêt que Liverpool lui porte sur le mercato. Les pensionnaires de la Ligue 1 commenceraient donc à préparer leurs arrières sur le mercato. Et les Rouge-et-Bleu sembleraient préparer une folie pour remplacer le joueur de l’équipe de France.

Le PSG prépare deux transferts pour remplacer Barcola ? D’après les informations de TEAMtalk, le PSG travaillerait en effet sur les transferts de Yan Diomandé et de Maghnes Akliouche pour palier un éventuel départ de Bradley Barcola. Seulement, les deux transferts pourraient revenir à 200M€ pour le club de la capitale. Le premier pourrait coûter aux alentours de 130M€, et le second autour de 70M€. Les dirigeants parisiens savent donc à quoi s'en tenir sur ces deux dossiers. Les doubles champions d’Europe vont devoir sortir les grands moyens pour espérer pouvoir mettre la main sur l’international ivoirien du RB Leipzig et le milieu offensif de l’AS Monaco.