Coupe du monde 2026 - Scène improbable pendant France/Suède : Un joueur réclame de l'eau, Deschamps le remplace !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Coupe du monde 2026 va continuer au moins jusqu'à samedi pour l'équipe de France qui a rendez-vous avec le Paraguay en 1/8ème de finale. Et ce, grâce au succès des Bleus acquis face à la Suède mardi (3-0). Remplacé dans le dernier quart d'heure de la rencontre par Theo Hernandez, Lucas Digne a discuté avec Didier Deschamps à sa sortie ne comprenant pas le choix du sélectionneur. Et il se trouve qu'il fut mené par une incompréhension. Explications.

Mardi soir se déroulait le 1/16ème de finale de Coupe du monde de l'équipe de France. Emmené par un Kylian Mbappé une fois de plus décisif, lui qui a inscrit ses 5ème et 6ème buts de cette édition, le groupe de Didier Deschamps a surclassé la Suède. Une victoire sur le score de 3 buts à 0 qui permet aux Français d'atteindre le stade des 1/8èmes de finale contre le Paraguay samedi soir.

Un coup qui a engendré une incompréhension entre Digne et Deschamps Kylian Mbappé par deux fois et Bradley Barcola qui a célébré le deuxième but de sa Coupe du monde 2026 au MetLife Stadium mardi ont inscrit leurs noms sur le tableau d'affichage d'une rencontre à sens unique à laquelle Lucas Digne a pris part dans la peau d'un titulaire au poste de latéral gauche. Néanmoins, à la 77ème minute de jeu, le joueur d'Aston Villa a été remplacé par Theo Hernandez au terme d'une incompréhension entre lui et le staff technique de l'équipe de France. Engendrant une discussion à sa sortie avec Didier Deschamps captée par les caméras de la réalisation de la Coupe du monde.