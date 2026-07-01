Equipe de France : «C'est un geste fantastique», quand Michael Olise a choqué Kylian Mbappé !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'équipe de France n'a laissé aucune chance à la Suède, l'ayant emporté 3-0 en 16ème de finale de la Coupe du Monde. Etincelant lors de cette rencontre, Michael Olise a délivré deux passes décisives. En prime, le numéro 11 des Bleus aurait pu inscrire un but sensationnel, mais le ballon a échoué sur le poteau. Interrogé après le coup de sifflet final, Kylian Mbappé s'est totalement enflammé pour le retourné acrobatique de Michael Olise.

Pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe du Monde, l'équipe de France a affronté la Suède ce mardi soir. Grâce notamment à Kylian Mbappé et à Michael Olise, les Bleus se sont imposés contre les hommes de Graham Potter (3-0). Le premier ayant inscrit un doublé, tandis que le second a délivré deux offrandes. De surcroit, Michael Olise n'est pas passé loin d'inscrire le plus beau but du Mondial. Toutefois, le ballon a échoué sur le poteau après son superbe retourné acrobatique. Interrogé en zone mixte après le coup de sifflet final de France-Suède, Kylian Mbappé s'est totalement enflammé pour le geste de Michael Olise.

«Je pensais qu'il allait contrôler de la poitrine» « Sur le ciseau de Michael Olise, pensiez-vous qu'il pouvait faire ça ? Je pensais qu'il allait contrôler de la poitrine parce qu'il n'a pas regardé le but avant. C'est un geste fantastique. Malheureusement, il a été malchanceux de voir le ballon finir sur le poteau, mais je pense qu’on va au stade pour voir ce genre de geste », a confié Kylian Mbappé. Relancé, le capitaine de l'équipe de France s'est prononcé sur la phase à éliminations directes de la Coupe du Monde.