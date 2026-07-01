Lionel Messi dans Spider-Man : L'annonce inattendue en pleine Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans un mois, jour pour jour, Spider-Man : Brand New Day sortira dans les salles obscures françaises. Tom Holland va signer son retour dans le costume de l'homme araignée pour un quatrième film solo, son premier depuis 2021. Un teasing promotionnel a été publié par les comptes du film sur les réseaux sociaux dans lequel Lionel Messi donne la réplique à Spider-Man.

A 39 ans, Lionel Messi continue de vivre son rêve américain entamé en 2023 à son arrivée à l'Inter Miami dans la foulée de son départ du PSG. Vainqueur de la MLS en 2025, le détenteur de huit Ballons d'or est en pleine défense de son titre de champion du monde glané au Qatar lors du Mondial 2022. Qualifié en 1/16ème de finale avec l'Argentine qui affrontera le Cap-Vert dans la nuit de vendredi à samedi, Messi est apparu dans un teasing Marvel.

Tom Holland et Lionel Messi dans un spot promotionnel pour Spider-Man : Brand New Day Le 29 juillet prochain, Spider-Man : Brand New Day sortira dans les salles de cinéma françaises. Le retour de Tom Holland dans le costume de l'homme araignée après cinq années d'absence et le dernier opus de Spidey en 2021. L'acteur britannique est en pleine tournée promotionnelle du premier blockbuster Marvel de l'année avant Avengers : Doomsday prévu pour le mois de décembre. L'occasion pour Holland de tourner un spot avec Lionel Messi.

« Tu es Messi ? Le Spider tracker, tu cherches Spider-Man ?» Dans cette mise en scène pour promouvoir le nouveau Spider-Man, Tom Holland est dans la peau de Peter Parker et n'en revient pas de croiser Lionel Messi dans un commerce new-yorkais, mettant fin à une discussion téléphonique. « Ça va être la folie, il faut qu’on y arrive avant la cohue ». Dès lors, il aperçoit le capitaine de l'Albiceleste. « Tu es Messi ? Le Spider tracker, tu cherches Spider-Man ? Attends ici ! ».