Coupe du monde 2026 - France/Suède : Un joueur du Paraguay provoque déjà les Bleus !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France continue son rêve américain dans le pays de l’Oncle Sam avec son 1/16ème de finale de la Coupe du monde 2026 programmé pour ce mardi soir (23h) face à la Suède. Le vainqueur de ce choc affrontera le Paraguay, tombeur de l’Allemagne, au prochain tour. Julio Enciso a déjà prévenu son futur adversaire.

C’est la grosse surprise de ce début de phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026. Alors que l’Allemagne était favorite de son 1/16ème de finale face au Paraguay, les hommes de Julian Nagelsmann ont dans un premier temps été tenus en échec au Gillette Stadium de Foxborough avec un but marqué par Julio Enciso en première période. Au retour des vestiaires, Kai Havertz a remis la Mannschaft à hauteur de la sélection paraguayenne. Les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager et ont dû aller en prolongations.

«On va les affronter comme il se doit» A la 102ème minute de jeu, Jonathan Tah pensait avoir donné l’avantage aux Allemands, mais son but a été refusé à cause d’une faute sur le gardien. Place à la séance de tirs au but aux multiples rebondissements et qui a tourné en faveur du Paraguay (4-3) après deux ratés pour la Albirroja et trois tentatives manquées par l’Allemagne. En zone mixte, Julio Enciso a été invité à communiquer son adversaire préféré en 1/8ème de finale entre l’équipe de France et la Suède qui se rencontrent ce mardi soir à 23h, heure française, au MetLife Stadium. « A vrai dire, je n’ai pas de préférence pour le prochain adversaire. Je suis prêt à jouer contre n’importe qui. (…) Que ce soit la France avec ses joueurs stars, la Suède ou n’importe quelle autre équipe, on va les affronter comme il se doit ».