Bientôt les adieux avec l’équipe de France : Une statue est déjà réclamée pour Didier Deschamps !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les Bleus disputent ce mardi un 1/16ème de finale de Coupe du monde contre la Suède. En cas de victoire, les hommes de Didier Deschamps pourront rêver d’une troisième étoile mondiale. Avec ou sans cet ultime succès avant son départ, Rudi Garcia estime qu’il doit être honoré d’une statue pour tout le travail accompli avec les Bleus et pour le football français.

L’équipe de France s’apprête à dire au revoir à une légende. En tant que joueur, Didier Deschamps a été le capitaine de l’équipe championne du monde en 1998 et d’Europe en 2000. Devenu sélectionneur après l’Euro 2012 à la place de Laurent Blanc, DD a repris le flambeau de son compère de France 98 pour remettre les Bleus sur le devant de la scène internationale. Alors qu’il vit sa dernière compétition sur le banc de l’équipe de France en cette Coupe du monde 2026, Deschamps a su broder une deuxième étoile au-dessus du Coq en 2018 avec des finales à l’Euro 2016 et en Coupe du monde 2022 en plus d’une Ligue des nations remportée en 2021.

«Pour moi, c'est l'un des meilleurs entraîneurs français de tous les temps, si ce n'est le meilleur» Ce mardi, les Bleus sont engagés dans un 1/16ème de finale face à la Suède dans ce Mondial 2026. L’occasion pour Didier Deschamps de chanter une Marseillaise supplémentaire et de rêver encore plus grand. Sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia a rendu un hommage appuyé à son collègue dans L’Équipe qui mérite à ses yeux une statue pour l’ensemble de son œuvre. « Pour moi, c'est l'un des meilleurs entraîneurs français de tous les temps, si ce n'est le meilleur. Il mérite une statue pour ce qu'il a fait pour le football français. Il y a souvent eu ce procès en France : il gagne mais ce n'est pas très spectaculaire, ce qui est moins vrai d'ailleurs ».