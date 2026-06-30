Kylian Mbappé répond cash sur sa relation avec Ester Exposito : «Il y a des choses que les gens ne nous permettent pas de faire»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé n'est plus à présenter. Et ce, même pour les non initiés au football. Le capitaine de l'équipe de France est devenu une marque mondiale ambassadeur de Dior, d'Hublot et d'Oakley entre autres. Depuis quelque temps, l'attaquant du Real Madrid est en relation avec Ester Exposito, renforçant un peu plus l'omniprésence médiatique autour de sa personne. Il s'est récemment confié au Time Magazine sur cet aspect particulier de sa vie.

Cela fait quelques mois désormais que Kylian Mbappé et Ester Exposito partagent la vie de l'autre. L'actrice espagnole qui s'est fait un nom aux yeux du grand public pour son rôle de Carla Rosón Caleruega dans la série Netflix Elite et la star du Real Madrid ont déjà été aperçues ensemble à diverses reprises que ce soit dans la capitale espagnole ou bien à Paris.

«On peut être critiqués pour des choses que tout le monde fait» Blessé, Kylian Mbappé s'était rendu en Sardaigne au printemps dernier avec Ester Exposito et avait été suivi par des paparazzi à la sortie d'un restaurant. Ce qui avait créé une vague d'indignation chez certains supporters et observateurs du Real Madrid sur les chaînes de télévision espagnoles. Pour Time Magazine, Mbappé a évoqué cet épisode et bien d'autres qui lui valent des critiques récurrentes dans les médias. « Il y a des choses simples de la vie que parfois les gens ne nous permettent pas de faire. On peut être critiqués pour des choses que tout le monde fait ».