Kylian Mbappé - José Mourinho : Une première annonce sur leur future relation au Real Madrid

Actuellement à la Coupe du monde avec l’équipe de France, Kylian Mbappé partira ensuite en vacances avant de revenir au Real Madrid. Et chez les Merengue, le Français trouvera un nouvel entraîneur : José Mourinho. Le Portugais a été nommé à la place d’Alvaro Arbeloa. Comment va alors se passer la cohabitation avec Mbappé ? Florent Malouda a une petite idée sur le sujet.
Entraîneur du Real Madrid de 2010 à 2013, Florentino Pérez est de retour sur le banc merengue. Afin de remettre la Casa Blanca à flot, Florentino Pérez a ainsi décidé de rappeler le Special One. A voir maintenant ce que ça va donner sportivement. Le Portugais aura notamment sous ses ordres un certain Kylian Mbappé. L’une des interrogations est donc de savoir comment les deux hommes vont s’entendre. Ayant évolué sous les ordres de Mourinho à Chelsea, Florent Malouda estime que le courant devrait bien passer.
« Ils partagent le même état d’esprit »
Quid donc de la future relation entre José Mourinho et Kylian Mbappé au Real Madrid ? « Je pense qu'ils partagent le même état d'esprit : ils veulent prouver qu'ils sont les meilleurs, et je pense qu'ils ont des intérêts communs. Je pense que Mourinho a le profil idéal pour rétablir l’ordre au Real Madrid. C’est un entraîneur différent aujourd’hui : il sait qu’il doit s’impliquer et créer un lien avec Kylian Mbappé. Il va construire un système autour de lui pour lui permettre de mener l’équipe. Surtout, ils aiment tous deux le football. Ils partagent la même passion et le même dévouement pour le football. Leur moteur, ce sont les résultats, et les résultats, c’est remporter des trophées. C’est l’objectif commun qu’ils partagent », a fait savoir Florent Malouda pour BOYLE Sports.
« Un joueur phénoménal, et je vais tout faire pour l'aider à devenir encore meilleur »
Alors que José Mourinho et Kylian Mbappé se retrouveront d’ici quelques semaines, le nouvel entraîneur du Real Madrid s’est déjà exprimé sur le Français. C’est ainsi que le Special One a notamment pu dire : « Mon objectif est d'aider les joueurs à progresser, l'équipe à progresser, le club à progresser. Je suis là pour aider tout le monde, non pas pour critiquer ou parler, mais pour écouter. La seule chose que je peux dire à propos de Kylian Mbappé, c'est qu'il est un joueur phénoménal, et je vais tout faire pour l'aider à devenir encore meilleur ».