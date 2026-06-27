Kylian Mbappé - José Mourinho : Une première annonce sur leur future relation au Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement à la Coupe du monde avec l’équipe de France, Kylian Mbappé partira ensuite en vacances avant de revenir au Real Madrid. Et chez les Merengue, le Français trouvera un nouvel entraîneur : José Mourinho. Le Portugais a été nommé à la place d’Alvaro Arbeloa. Comment va alors se passer la cohabitation avec Mbappé ? Florent Malouda a une petite idée sur le sujet.

Entraîneur du Real Madrid de 2010 à 2013, Florentino Pérez est de retour sur le banc merengue. Afin de remettre la Casa Blanca à flot, Florentino Pérez a ainsi décidé de rappeler le Special One. A voir maintenant ce que ça va donner sportivement. Le Portugais aura notamment sous ses ordres un certain Kylian Mbappé. L’une des interrogations est donc de savoir comment les deux hommes vont s’entendre. Ayant évolué sous les ordres de Mourinho à Chelsea, Florent Malouda estime que le courant devrait bien passer.

« Ils partagent le même état d’esprit » Quid donc de la future relation entre José Mourinho et Kylian Mbappé au Real Madrid ? « Je pense qu'ils partagent le même état d'esprit : ils veulent prouver qu'ils sont les meilleurs, et je pense qu'ils ont des intérêts communs. Je pense que Mourinho a le profil idéal pour rétablir l’ordre au Real Madrid. C’est un entraîneur différent aujourd’hui : il sait qu’il doit s’impliquer et créer un lien avec Kylian Mbappé. Il va construire un système autour de lui pour lui permettre de mener l’équipe. Surtout, ils aiment tous deux le football. Ils partagent la même passion et le même dévouement pour le football. Leur moteur, ce sont les résultats, et les résultats, c’est remporter des trophées. C’est l’objectif commun qu’ils partagent », a fait savoir Florent Malouda pour BOYLE Sports.