Jürgen Klopp au Real Madrid : José Mourinho lui a sauvé la mise ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La quête du nouvel entraîneur du Real Madrid a pris fin il y a quelques semaines déjà avec l'accord trouvé entre José Mourinho et le président Florentino Pérez. Une collaboration pour les trois prochaines saisons commence donc, de quoi mettre un terme aux régulières rumeurs envoyant Jürgen Klopp à la Casa Blanca. Et cela ne serait pas pour lui déplaire. Explications.

José Mourinho a repris le flambeau. Treize ans après son départ du Real Madrid, The Special One a signé son retour à la Casa Blanca. Un contrat de trois ans a été convenu entre le président Florentino Pérez et le désormais ex-entraîneur du Benfica Lisbonne. Une nomination qui pourrait avoir permis à Jürgen Klopp de pleinement souffler, lui qui était régulièrement annoncé dans la presse comme une éventuelle idée pour prendre les rênes de l'équipe première du Real Madrid.

«Tout ce que j’ai dit jusqu’à présent disparaît, c’est effacé. Il y a José» Consultant pour Magenta Sport pendant cette Coupe du monde 2026, Jürgen Klopp a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport. Au vu de ses propos énoncés au quotidien transalpin, on peut ressentir un peu de soulagement chez le technicien allemand. « Une petite curiosité. Le Real Madrid a-t-il déjà été une option pour vous ? (Klopp éclate de rire) Voilà, maintenant que je réponds à cette question, tout ce que j’ai dit jusqu’à présent disparaît, c’est effacé. Il y a José (Mourinho, ndlr). Ça me va comme ça. Donc, pas de commentaire. Mais allez-vous reprendre un poste d’entraîneur ? Je m’entraîne tous les jours, à la salle de sport… Blague à part, on verra bien ».