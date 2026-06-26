Jürgen Klopp au Real Madrid : José Mourinho lui a sauvé la mise ?

La quête du nouvel entraîneur du Real Madrid a pris fin il y a quelques semaines déjà avec l'accord trouvé entre José Mourinho et le président Florentino Pérez. Une collaboration pour les trois prochaines saisons commence donc, de quoi mettre un terme aux régulières rumeurs envoyant Jürgen Klopp à la Casa Blanca. Et cela ne serait pas pour lui déplaire. Explications.
José Mourinho a repris le flambeau. Treize ans après son départ du Real Madrid, The Special One a signé son retour à la Casa Blanca. Un contrat de trois ans a été convenu entre le président Florentino Pérez et le désormais ex-entraîneur du Benfica Lisbonne. Une nomination qui pourrait avoir permis à Jürgen Klopp de pleinement souffler, lui qui était régulièrement annoncé dans la presse comme une éventuelle idée pour prendre les rênes de l'équipe première du Real Madrid.
«Tout ce que j’ai dit jusqu’à présent disparaît, c’est effacé. Il y a José»
Consultant pour Magenta Sport pendant cette Coupe du monde 2026, Jürgen Klopp a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport. Au vu de ses propos énoncés au quotidien transalpin, on peut ressentir un peu de soulagement chez le technicien allemand. « Une petite curiosité. Le Real Madrid a-t-il déjà été une option pour vous ? (Klopp éclate de rire) Voilà, maintenant que je réponds à cette question, tout ce que j’ai dit jusqu’à présent disparaît, c’est effacé. Il y a José (Mourinho, ndlr). Ça me va comme ça. Donc, pas de commentaire. Mais allez-vous reprendre un poste d’entraîneur ? Je m’entraîne tous les jours, à la salle de sport… Blague à part, on verra bien ».
«Cela n'a rien à voir avec moi et cela ne m'affecte en rien»
En janvier dernier, en parallèle de l'éviction de Xabi Alonso, Jürgen Klopp avait une première fois été lancé par ServusTV sur un retour aux affaires un an et demi après son départ de Liverpool sur un banc de touche, et pas n'importe lequel : le Real Madrid. Sa réponse avait déjà été expéditive. « Cela n'a rien à voir avec moi et cela ne m'affecte en rien. Les postes d'entraîneur changent constamment, et c'est bien de les observer de l'extérieur sans se soucier de ce que cela peut signifier pour soi personnellement, car l'endroit où je suis actuellement me convient ». Le fait que le Real Madrid ait offert un contrat de trois saisons à José Mourinho pourrait lui permettre de souffler quelque temps.