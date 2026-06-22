Kylian Mbappé : Un malaise éclate au Real Madrid à cause de la Coupe du monde 2026 ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a connu une saison en demi-teinte du côté du Real Madrid. Si sur le plan personnel, le capitaine de l’équipe de France a impressionné par ses statistiques, il n’a toutefois pas été épargné par les critiques sur l’aspect collectif. Un malaise semble d’ailleurs avoir éclaté chez les Merengue à cause de la Coupe du monde 2026.

Pour Kylian Mbappé, la saison a été particulière au Real Madrid. Malgré ses 42 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues, le capitaine de l’équipe de France n’a aidé les Merengue à remporter aucun titre sur cet exercice 2025-2026. L’attaquant de 27 ans n’a donc pas été épargné par les critiques, dans l’Hexagone comme en Espagne. L’international français serait même pris dans un malaise au sein de la Casa Blanca, puisque certains supporters lui reprocheraient d’avoir priorisé la Coupe du monde 2026.

«Il y a un mécontentement important au sein d’une très grande partie des supporters» « Il y a un mécontentement important au sein d’une très grande partie des supporters vis-à-vis de Kylian Mbappé. L’impression que j’ai après avoir discuté avec des Madridistas, c’est qu’il a passé les deux derniers mois à se préparer pour la Coupe du monde » a ainsi révélé le journaliste Roberto Gomez à Radio MARCA. Cette impression fait suite à la polémique comme quoi Kylian Mbappé s’était accordé une escapade avec Ester Exposito alors qu’il était supposé être en convalescence.