Rester au Bayern Munich ou partir au Real Madrid : Michael Olise a pris sa décision en pleine Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid aimerait faire de Michael Olise sa signature galactique de ce mercato estival qui n'a certes ouvert ses portes que la semaine dernière, mais au cours duquel les Merengue ont déjà accueilli quatre internationaux dont Ibrahima Konaté. L'ailier français va-t-il imiter le défenseur des Bleus après la Coupe du monde 2026 ? ll semblerait que ce soit compromis au vu de la tendance.

Il se pourrait bien que ce soit le tube de l'été. Depuis quelques semaines, c'est déjà le cas. Pour ses deux premiers matchs de Coupe du monde, Michael Olise (24 ans) a effectué trois passes décisives, deux offrandes pour Kylian Mbappé et une dernière destinée à Ousmane Dembélé qui marquait au passage face à l'Irak son premier but en 13 matchs de Coupe du monde (3-0).

Le Real Madrid rêverait de Michael Olise L'ailier droit du Bayern Munich qui a été élu meilleur joueur de la saison de Bundesliga fait des envieux sur le marché des transferts. A commencer par le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Le champion d'Europe garderait un oeil avisé sur l'évolution de la situation de l'international français sous contrat jusqu'en juin 2029 au Bayern Munich. Pour ce qui est du Real Madrid, le président Florentino Pérez rêverait de faire de lui sa signature galactique de cet été après un début de mercato où le club merengue s'est montré particulièrement actif avec les signatures de Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries.