Rester au Bayern Munich ou partir au Real Madrid : Michael Olise a pris sa décision en pleine Coupe du monde !

Le Real Madrid aimerait faire de Michael Olise sa signature galactique de ce mercato estival qui n'a certes ouvert ses portes que la semaine dernière, mais au cours duquel les Merengue ont déjà accueilli quatre internationaux dont Ibrahima Konaté. L'ailier français va-t-il imiter le défenseur des Bleus après la Coupe du monde 2026 ? ll semblerait que ce soit compromis au vu de la tendance.
Il se pourrait bien que ce soit le tube de l'été. Depuis quelques semaines, c'est déjà le cas. Pour ses deux premiers matchs de Coupe du monde, Michael Olise (24 ans) a effectué trois passes décisives, deux offrandes pour Kylian Mbappé et une dernière destinée à Ousmane Dembélé qui marquait au passage face à l'Irak son premier but en 13 matchs de Coupe du monde (3-0).
Le Real Madrid rêverait de Michael Olise
L'ailier droit du Bayern Munich qui a été élu meilleur joueur de la saison de Bundesliga fait des envieux sur le marché des transferts. A commencer par le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Le champion d'Europe garderait un oeil avisé sur l'évolution de la situation de l'international français sous contrat jusqu'en juin 2029 au Bayern Munich. Pour ce qui est du Real Madrid, le président Florentino Pérez rêverait de faire de lui sa signature galactique de cet été après un début de mercato où le club merengue s'est montré particulièrement actif avec les signatures de Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries.
Le Bayern Munich peut souffler, Olise voudrait prolonger !
Le Bayern Munich, par l'intermédiaire de son président Herbert Hainer fait passer un message clair à son homologue du Real Madrid à Sport BILD début juin avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026. « Il n'est bien sûr pas à vendre. Michael Olise est un joueur du Bayern Munich, et il est sous contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club vendeur. Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre, ce qui n’est pas encore le cas, il peut s’épargner cette peine ». L'entourage de Michael Olise semblerait avoir conforté le comité directeur du Bayern dans sa position ferme : l'ailier français souhaiterait passer l'été en Bavière et négocier une prolongation de son contrat à son retour de la Coupe du monde. Son choix est fait.