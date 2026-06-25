OM - Transfert de Greenwood : Son prochain club annoncé dans la presse italienne ?

En l’absence de Ligue des champions la saison prochaine, l’Olympique de Marseille doit se résoudre à perdre certains éléments importants, comme Mason Greenwood. Alors que l’AS Rome s’intéresse à l’attaquant anglais, Fenerbahçe est bien décidé à prendre les devants dans ce dossier. Une nouvelle offre pourrait tomber dans les prochains jours.
La question n’est plus de savoir si Mason Greenwood va quitter l’OM durant le mercato estival, mais quand. L’attaquant anglais dispose en effet de la plus grosse valeur marchande au sein de l’effectif et doit être vendu pour permettre au club phocéen d’assainir ses comptes. L’AS Rome, l’Atlético de Madrid, Fenerbahçe ou encore Al-Hilal figurent parmi les destinations possibles pour lui. Mais l’OM ne compte pas brader Mason Greenwood, alors que Manchester United va récupérer 40% de l’indemnité de transfert.
Fenerbahçe va surenchérir
Selon la Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe a proposé 35 millions à l’OM, qui n’a pas donné suite. Pas de quoi décourager la formation turque qui pourrait dégainer une nouvelle offre avant la fin du mois d’après le Corriere della Sera. L'OM pousse dans cette direction et espère trouver une solution rapidement, la DNCG ayant demandé des éléments complémentaires au club avant de rendre sa décision. De son côté, l’AS Rome n’a pas encore abdiqué.
Quel montant pour le transfert de Greenwood ?
Reste à voir désormais quel montant va empocher l’OM, pressé par le temps. Il y a quelques jours, le journaliste Karim Bennati s’interrogeait sur les sommes évoquées jusqu’à présent. « Il y a encore 6 mois, quand Greenwood marchait sur l’eau, on parlait de montants bien supérieurs. Là, la fin de saison de Marseille, sa fin de saison qui a été moins bonne… On est sur 50 millions d’euros pour l’OM ? Je vois d’autres prix qui sont pratiqués en Europe aujourd’hui, honnêtement, un joueur capable de marquer une vingtaine de buts chaque saison en Ligue 1, c’est que dalle, estimait-il sur la chaîne L’Équipe. Moi, je serais l’OM, déjà ils ont eu une clause pour que ça monte à 60M€ le 1er juillet, j’attendrai un tout petit peu pour essayer de trouver un acheteur ».