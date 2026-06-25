OM - Transfert de Greenwood : Son prochain club annoncé dans la presse italienne ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En l’absence de Ligue des champions la saison prochaine, l’Olympique de Marseille doit se résoudre à perdre certains éléments importants, comme Mason Greenwood. Alors que l’AS Rome s’intéresse à l’attaquant anglais, Fenerbahçe est bien décidé à prendre les devants dans ce dossier. Une nouvelle offre pourrait tomber dans les prochains jours.

La question n’est plus de savoir si Mason Greenwood va quitter l’OM durant le mercato estival, mais quand. L’attaquant anglais dispose en effet de la plus grosse valeur marchande au sein de l’effectif et doit être vendu pour permettre au club phocéen d’assainir ses comptes. L’AS Rome, l’Atlético de Madrid, Fenerbahçe ou encore Al-Hilal figurent parmi les destinations possibles pour lui. Mais l’OM ne compte pas brader Mason Greenwood, alors que Manchester United va récupérer 40% de l’indemnité de transfert.

Fenerbahçe va surenchérir Selon la Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe a proposé 35 millions à l’OM, qui n’a pas donné suite. Pas de quoi décourager la formation turque qui pourrait dégainer une nouvelle offre avant la fin du mois d’après le Corriere della Sera. L'OM pousse dans cette direction et espère trouver une solution rapidement, la DNCG ayant demandé des éléments complémentaires au club avant de rendre sa décision. De son côté, l’AS Rome n’a pas encore abdiqué.