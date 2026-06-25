Mercato - 156M€ : L’OM se lance dans un très gros défi !

On le sait, l’Olympique de Marseille doit vendre vite et bien cet été, afin d’assainir les comptes en l’absence des gains liés à une qualification en Ligue des champions. Il y a urgence pour le club phocéen, qui compte réduire quasiment de moitié sa masse salariale, actuellement estimée à 156 millions d’euros.
Les dirigeants de l’OM n’ont que quelques jours devant eux pour rassurer la DNCG. Le club phocéen a quitté son audition devant le gendarme financier du football français avec un sursis à statuer et l’obligation de fournir des éléments financiers complémentaires. Il y a donc urgence pour l’Olympique de Marseille, qui n’a pas encore bouclé la moindre vente pour l’heure.
Une masse salariale de 156 millions d’euros qui doit être réduite de moitié
Pourtant, de nombreux titulaires devraient quitter la cité phocéenne durant l’été. Cela devrait concerner Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Højbjerg, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Mason Greenwood. Des joueurs à la valeur marchande importante et/ou disposant d’un salaire conséquent dans l’effectif. Selon RMC, l’OM doit réduire sa masse salariale quasiment de moitié pour assainir les comptes. Celle-ci était de 156 millions d’euros la saison dernière.
Les ambitions de Stéphane Richard
La mission de Stéphane Richard n’est pas simple, lui qui avait affiché ses ambitions au micro de BFM Marseille peu avant son intronisation officielle. « Je veux rebâtir et reconstruire un club fort qui propose un spectacle magnifique à tous ceux qui aiment le foot, à commencer par les supporters pour qu’ils puissent se reconnaître à nouveau dans l’OM. Je veux réparer aussi un peu ces liens. Il y a beaucoup à faire mais pour moi, c’est une mission que je ne veux pas faire tout seul, confiait le nouveau président de l’OM. Il faut que j’aie des gens dans mon entourage, d’où les recrutements qu’il faut faire dans l’immédiat. Je voudrais inscrire un peu ce projet dans la durée et essayer de ramener une forme de calme, de sérieux – ce qui ne veut pas dire que nous sommes ennuyeux – pour que l’OM puisse jouer son rôle de rayonnement de terrière. C’est très important à Marseille et pour que l’OM puisse jouer ce rôle, il faut qu’il soit fort et solide. »