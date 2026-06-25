Mercato - 156M€ : L’OM se lance dans un très gros défi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

On le sait, l’Olympique de Marseille doit vendre vite et bien cet été, afin d’assainir les comptes en l’absence des gains liés à une qualification en Ligue des champions. Il y a urgence pour le club phocéen, qui compte réduire quasiment de moitié sa masse salariale, actuellement estimée à 156 millions d’euros.

Les dirigeants de l’OM n’ont que quelques jours devant eux pour rassurer la DNCG. Le club phocéen a quitté son audition devant le gendarme financier du football français avec un sursis à statuer et l’obligation de fournir des éléments financiers complémentaires. Il y a donc urgence pour l’Olympique de Marseille, qui n’a pas encore bouclé la moindre vente pour l’heure.

Une masse salariale de 156 millions d’euros qui doit être réduite de moitié Pourtant, de nombreux titulaires devraient quitter la cité phocéenne durant l’été. Cela devrait concerner Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Højbjerg, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Mason Greenwood. Des joueurs à la valeur marchande importante et/ou disposant d’un salaire conséquent dans l’effectif. Selon RMC, l’OM doit réduire sa masse salariale quasiment de moitié pour assainir les comptes. Celle-ci était de 156 millions d’euros la saison dernière.