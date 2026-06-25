Mercato : Le PSG veut recruter la sensation de la Coupe du monde 2026, ce sera 148M€ !

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un mercato assez animé cet été. Le club de la capitale espère régénérer l’effectif de Luis Enrique, et a ainsi activé plusieurs pistes. Le nom de Yan Diomandé a notamment été évoqué. L’ailier de 19 ans fait sensation avec la Côte d’Ivoire à la Coupe du monde 2026. Et le RB Leipzig semble avoir augmenté son prix pour son crack ivoirien.

Sacré vainqueur de la Ligue des champions pour la seconde fois consécutive, le PSG aurait l’intention de se montrer actif sur le mercato cet été. Les dirigeants parisiens entendraient régénérer l’effectif de Luis Enrique en lui offrant de nouvelles solutions pour la saison prochaine. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués, dont celui de Yan Diomandé. Du haut de ses 19 ans, l’ailier fait sensation avec la Côte d’Ivoire à la Coupe du monde 2026. Le RB Leipzig semble d’ailleurs avoir profité de ses prestations lors du Mondial en Amérique pour augmenter son prix, qu était jusque-là fixé à 120M€.

Le RB Leipzig a augmenté son prix pour Yan Diomandé ? Comme le rapporte TEAMtalk, le RB Leipzig pourrait réclamer jusqu’à 148M€ pour accepter de se séparer de Yan Diomandé. Avec un tel transfert, le club allemand pourrait se reconstruire une ligne d’attaque en recrutant deux nouveaux joueurs. Mais dans l’idéal, les pensionnaires de la Bundesliga espéreraient le conserver une saison de plus. Liverpool, de son côté, se voudrait assez confiant sur ce dossier même si sa première offre de 100M€ a été refusée.