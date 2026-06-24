Mercato - OM : Un incroyable complot dénoncé derrière le transfert de Greenwood ?

Axel Cornic

Dans le viseur de l’UEFA et sous la menace d’une exclusion de toute compétition européenne, l’Olympique de Marseille doit absolument vendre en ce mercato estival. Et le principal candidat au départ n’est autre que la star de l’attaque Mason Greenwood, que l’on annonce toujours plus proche d’un transfert vers l’AS Roma.

Le mercato estival a débuté depuis quelques jours, mais le transfert de Mason Greenwood fait parler depuis bien plus longtemps que ça. Il faut dire que l’ailier de 24 ans a été au centre des tensions depuis le départ de Roberto De Zerbi en février dernier et avec son départ, l’OM règlerait une grande partie de ses problèmes.

Une pétition contre le transfert de Greenwood à la Roma A l’étranger, il y a un club qui semble tout particulièrement décidé à le recruter. La presse italienne évoque en effet un intérêt plus que prononcé de la part de l’AS Roma, où l’entraineur Gian Piero Gasperini ferait le forcing pour avoir Greenwood sous ses ordres. Il existerait déjà un accord entre le club italien et le joueur sur un contrat de cinq ans et un salaire autour des 4,5M€ hors bonus. Mais reste encore à trouver un terrain d’entente avec l’OM, qui réclamerait entre 50 et 55M€ pour laisser le laisser filer. Une affaire assez étrange est toutefois venue secouer ce dossier.