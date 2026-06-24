Transfert de Michael Olise - «Même avec une offre de 300M€…» : Le PSG et le Real Madrid n’ont aucune chance !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, la rubrique mercato a notamment été animée par le dossier Michael Olise. Après le Real Madrid, c’est le PSG qui a été annoncé comme un prétendant au transfert du Français. Deux clubs qui semblent toutefois se heurter à l’intransigeance du Bayern Munich. Pour le club bavarois, il n’est pas question de se séparer de Michael Olise et ce peu importe l’argent proposé.

Depuis 2024, Michael Olise est un joueur du Bayern Munich et il devrait visiblement le rester encore un moment. Dernièrement, l’avenir de l’international français se retrouve au centre de nombreuses rumeurs. Alors qu’il était annoncé que le Real Madrid était prêt à faire des folies pour lui, ça a encore été au tour du PSG de vouloir recruter Olise. Des envies toutefois douchées par le Bayern Munich, pour quoi celui qui joue la Coupe du monde avec les Bleus est intransférable. Une position qui ne devrait pas changer de sitôt…

Olise n’est pas à vendre ! Pour Bayern Insider, Christian Falk a fait une nouvelle mise au point concernant l’avenir de Michael Olise et les rumeurs annonçant le joueur du Bayern Munich au Real Madrid. C’est ainsi que le journaliste de Bild a fait savoir dans un premier temps : « C'est vrai : le Real Madrid aimerait recruter Michael Olise. Mais il est faux de dire qu'il a la moindre chance de signer le Français cet été. Le Real Madrid a déclaré publiquement n'avoir discuté ni avec l'ailier ni avec le Bayern Munich. (…) Pour l'instant, le Real Madrid sait qu'il n'a aucune chance, même avec une offre de 300 millions d’euros ».