Mercato - PSG : Voilà le prix à payer pour Ayyoub Bouaddi !

Il y a six mois de cela, le LOSC officialisait la prolongation de contrat d’Ayyoub Bouaddi. Toutefois, sa cote de popularité est telle sur le marché des transferts que les décideurs lillois ne fermeraient pas la porte à double tour. D’autant plus si le PSG ou un autre club intéressé par les services de l’international marocain serait prêt à soumettre une offre de 80M€...
A la fin de l’année 2025, les dirigeants du LOSC tombaient d’accord avec Ayyoub Bouaddi et ses représentants pour rallonger son aventure jusqu’en juin 2029. Ce qui ne semble pas pour autant avoir calmé les ardeurs des courtisans de l’international marocain de 18 ans. En pleine Coupe du monde avec les Lions de l’Atlas, Bouaddi est annoncé du côté d’Arsenal, du Real Madrid et du PSG.
«Si le PSG met une grosse somme sur la table ? On en parlera avec Ayyoub»
Il y a quelques semaines, le président du LOSC Olivier Létang était l’invité de l’After Foot. L’occasion de faire part de la position ferme du comité directeur lillois sur l’opération Ayyoub Bouaddi et l’enjeu économique qu’il représente dans la trésorerie des clubs intéressés. « Si le PSG met une grosse somme sur la table ? On en parlera avec Ayyoub pour être très sincère, parce que ça avait été aussi l'objet de nos discussions. On a eu des échanges très réguliers avec Ayyoub. L'idée, pour nous, c'est de le conserver. Après, si quelque chose arrive avec un montant qui est extraordinaire, on pourra envisager son départ. Au-dessus de 50M€ ? Non, ce n’est pas suffisant. On est loin du montant qui permettrait qu’on laisse partir Ayyoub ».
Le LOSC prêt à lâcher Bouaddi… pour 80M€ ?
Pour que le PSG ou quiconque puisse mettre la main sur Ayyoub Bouaddi, il faudra donc débourser une belle offre de transfert supérieure à 50M€. Selon The Athletic, les dirigeants du LOSC ne fermeraient certainement pas les yeux sur les prestations de Bouaddi au Mondial et de sa cote grandissante sur le marché. Au point où une séparation serait envisagée pour une somme avoisinant les 80M€. C’est l’information communiquée par le média étranger et son journaliste Mario Cortegana. Le Paris Saint-Germain sait à quoi s’en tenir.