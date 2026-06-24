Mercato - PSG : Voilà le prix à payer pour Ayyoub Bouaddi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a six mois de cela, le LOSC officialisait la prolongation de contrat d’Ayyoub Bouaddi. Toutefois, sa cote de popularité est telle sur le marché des transferts que les décideurs lillois ne fermeraient pas la porte à double tour. D’autant plus si le PSG ou un autre club intéressé par les services de l’international marocain serait prêt à soumettre une offre de 80M€...

A la fin de l’année 2025, les dirigeants du LOSC tombaient d’accord avec Ayyoub Bouaddi et ses représentants pour rallonger son aventure jusqu’en juin 2029. Ce qui ne semble pas pour autant avoir calmé les ardeurs des courtisans de l’international marocain de 18 ans. En pleine Coupe du monde avec les Lions de l’Atlas, Bouaddi est annoncé du côté d’Arsenal, du Real Madrid et du PSG.

«Si le PSG met une grosse somme sur la table ? On en parlera avec Ayyoub» Il y a quelques semaines, le président du LOSC Olivier Létang était l’invité de l’After Foot. L’occasion de faire part de la position ferme du comité directeur lillois sur l’opération Ayyoub Bouaddi et l’enjeu économique qu’il représente dans la trésorerie des clubs intéressés. « Si le PSG met une grosse somme sur la table ? On en parlera avec Ayyoub pour être très sincère, parce que ça avait été aussi l'objet de nos discussions. On a eu des échanges très réguliers avec Ayyoub. L'idée, pour nous, c'est de le conserver. Après, si quelque chose arrive avec un montant qui est extraordinaire, on pourra envisager son départ. Au-dessus de 50M€ ? Non, ce n’est pas suffisant. On est loin du montant qui permettrait qu’on laisse partir Ayyoub ».