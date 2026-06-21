Ayyoub Bouaddi au PSG : La vérité sur le feuilleton du moment

Pierrick Levallet

Le PSG devrait très probablement vivre un été mouvementé sur le mercato. Afin de régénérer l’effectif de Luis Enrique, les dirigeants parisiens auraient multiplié les pistes sur le marché des transferts. Le club de la capitale aurait notamment des vues sur Ayyoub Bouaddi. Seulement, le milieu de terrain du LOSC ne serait pas encore la priorité des Rouge-et-Bleu.

Le PSG risque de passer un mercato animé cet été. Le club de la capitale espère apporter des renforts à l’effectif de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Les Rouge-et-Bleu auraient ainsi des vues sur Ayyoub Bouaddi, qui fait sensation avec le Maroc dans cette Coupe du monde 2026. Seulement, les dirigeants parisiens se concentreraient sur d’autres dossiers que celui du milieu de terrain de 18 ans.

Bouaddi n’est pas la priorité du PSG «pour le moment» « Bouaddi, ce joueur est spécial. Le PSG suit le joueur mais il n’est pas la priorité pour le moment, parce qu’ils veulent recruter en attaque et en défense. Juste pour clarifier si le Real Madrid peut être une option pour Bouaddi. Pour le moment, ce n’est que du repérage. Le Real Madrid a surveillé Bouaddi cette saison quand il jouait avec le LOSC » a confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.