Le PSG veut boucler un transfert à 40M€, un accord est presque trouvé !

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec le PSG, Randal Kolo Muani est toujours indésirable à Paris. En effet, le club de la capitale voudrait le vendre pour une somme proche de 40M€. Cela tombe plutôt bien, puisque l'international français aurait presque trouvé un accord avec la Juventus, et ce, pour parapher un bail de trois saisons.
Tombé sous le charme de Randal Kolo Muani, qui faisait le plus grand bonheur de l'Eintracht Francfort, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a cassé sa tirelire lors de l'été 2023. En effet, le club de la capitale a déboursé environ 95M€ pour s'attacher les services de l'attaquant de 27 ans. Toutefois, Randal Kolo Muani n'a jamais réussi à s'imposer à Paris.
Le PSG réclame environ 40M€ pour Kolo Muani
En janvier 2025, Randal Kolo Muani a quitté le PSG une première fois. En effet, l'international français a été prêté à la Juventus pendant près de six mois. Revenu à Paris l'été dernier, Randal Kolo Muani a été envoyé à Tottenham dans la foulée. Et après avoir disputé une saison en Premier League, le natif de Bondy devrait repartir lors de ce mercato estival. Alertée par la situation de Randal Kolo Muani, qui est toujours indésirable au PSG, la Juventus voudrait en profiter pour le rapatrier. Toutefois, les deux clubs ont du mal à s'entendre sur le plan financier.
Randal Kolo Muani est presque d'accord avec la Juventus
Selon les informations d'Il Corriere dello Sport, le PSG aurait déjà fixé son prix pour la vente de Randal Kolo Muani. Alors que son attaquant est sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, l'écurie rouge et bleu réclamerait environ 40M€. Toutefois, la Juventus estimerait que ce prix est élevé, n'étant prête à débourser qu'une somme comprise entre 30 et 35M€ pour la signature de Randal Kolo Muani. A en croire le média transalpin, les Bianconeri aimeraient pouvoir compter sur le joueur dès la reprise prévue à la mi-juillet. Ainsi, la Juve essaierait de trouver une formule qui convienne à tout le monde. Un prêt avec obligation d'achat est évoqué, mais la Vieille Dame envisagerait également un prêt avec une option d'achat qui deviendrait obligatoire en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Une formule qui pourrait ne pas convaincre le PSG. De son côté, Randal Kolo Muani aurait presque trouvé un accord contractuel avec la Juventus, et ce, pour un engagement de trois saisons, plus une en option.