Le PSG veut boucler un transfert à 40M€, un accord est presque trouvé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec le PSG, Randal Kolo Muani est toujours indésirable à Paris. En effet, le club de la capitale voudrait le vendre pour une somme proche de 40M€. Cela tombe plutôt bien, puisque l'international français aurait presque trouvé un accord avec la Juventus, et ce, pour parapher un bail de trois saisons.

Tombé sous le charme de Randal Kolo Muani, qui faisait le plus grand bonheur de l'Eintracht Francfort, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a cassé sa tirelire lors de l'été 2023. En effet, le club de la capitale a déboursé environ 95M€ pour s'attacher les services de l'attaquant de 27 ans. Toutefois, Randal Kolo Muani n'a jamais réussi à s'imposer à Paris.

Le PSG réclame environ 40M€ pour Kolo Muani En janvier 2025, Randal Kolo Muani a quitté le PSG une première fois. En effet, l'international français a été prêté à la Juventus pendant près de six mois. Revenu à Paris l'été dernier, Randal Kolo Muani a été envoyé à Tottenham dans la foulée. Et après avoir disputé une saison en Premier League, le natif de Bondy devrait repartir lors de ce mercato estival. Alertée par la situation de Randal Kolo Muani, qui est toujours indésirable au PSG, la Juventus voudrait en profiter pour le rapatrier. Toutefois, les deux clubs ont du mal à s'entendre sur le plan financier.