PSG - Transfert de Kolo Muani : Un joueur de l’équipe de France peut tout relancer ?

Axel Cornic

Troisième rerue plus chère de l’histoire du Paris Saint-Germain derrière Kylian Mbappé et Neymar, Randal Kolo Muani ne rentre clairement pas dans les plans de Luis Enrique. Ainsi, Luis Campos tente de s’en débarrasser depuis plus d’un an, mais l’attaquant enchaine les prêts sans jamais convaincre.

Il n’y a pas la place pour tout le monde à Paris et Randal Kolo Muani en sait quelque chose. Recruté en 2023 pour la modique somme de 95M€, l’international français est poussé vers la sortie depuis plus de deux ans et après un prêt de six mois à la Juventus, il a enchainé avec un nouveau prêt à Tottenham. Mais il n’y est pas resté longtemps, puisqu’il est récemment revenu au PSG.

La Juventus retente sa chance Désormais, Luis Campos cherche une nouvelle solution pour Kolo Muani, encore lié au club parisien jusqu’en juin 2028. Depuis quelques semaines, la presse italienne a relancé la piste menant à la Juventus pour l’attaquant de 27 ans. Avec le possible départ de Dusan Vlahovic et les ventes programmées de Loïs Openda ainsi que de Jonathan David, les Bianconeri auraient décidé de recontacter le PSG, mais les négociations ne se passerait pas vraiment bien. Le prix réclamé par les Parisiens est en effet jugé beaucoup trop élevé du côté de Turin, où on viserait un transfert autour des 30M€.