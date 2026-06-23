Mercato - PSG : Une offre de 45M€ va partir pour ce joueur de l'équipe de France !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2029, Manu Koné pourrait changer de club lors de ce mercato estival, et ce, pour que l'AS Rome soit dans les clous du fair-play financier. Conscient de la situation, l'international français aimerait signer au PSG. Mais alors que l'écurie rouge et bleu n'a fait aucune démarche pour le recruter, l'Atlético de Madrid serait prêt à passer à l'offensive.

Lors de l'été 2024, l'AS Rome a déboursé environ 18M€ pour arracher Manu Koné au Borussia Mönchengladbach. Au moment où il a posé ses valises à Stadio Olimpico, l'international français a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, le milieu de terrain de 25 ans pourrait changer d'air lors de ce mercato estival.

Manu Koné rêve de signer au PSG D'après les indiscrétions d'Il Messaggero, l'AS Rome doit atteindre les 50M€ de plus-value d'ici le 30 juin pour être dans les clous du fair-play financier. Ainsi, Manu Koné pourrait être vendu dans les prochains jours. Conscient de la situation, le natif de Colombes aurait déjà choisi sa prochaine destination. A en croire le média transalpin, Manu Koné rêverait de signer au PSG. Toutefois, le club de la capitale n'aurait pas donné suite à ce jour. Au contraire, l'Atlético de Madrid est prêt à passer à l'offensive pour s'attacher les services du milieu de terrain de l'équipe de France.