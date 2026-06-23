Transfert de Julian Alvarez : L’Atlético de Madrid va porter plainte contre le FC Barcelone !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le FC Barcelone et Julian Alvarez, l’union est loin d’être prononcée. Avec la déclaration de l’Argentin après la victoire contre l’Autriche en Coupe du monde (2-0), le feuilleton Alvarez est reparti de plus belle ces dernières heures. Incitant l’Atlético de Madrid a lancé les grandes manœuvres juridiques auprès de la FIFA en réglant au passage ses comptes avec le Barça dans la presse.

Quelques heures avant que l’équipe de France valide son ticket pour les 1/16èmes de finale de cette Coupe du monde 2026, l’Argentine de Lionel Messi montrait la voie au finaliste de la dernière édition. Face à l’Autriche, La Pulga a signé un doublé (2-0). En zone mixte, son coéquipier Julian Alvarez a pris les devants concernant son avenir. Annoncé depuis des semaines au FC Barcelone qui a déjà tenté sa chance avant d’être publiquement humilié sur les réseaux sociaux par l’Atlético de Madrid, l’attaquant du club rojiblaco a réclamé un bon de sortie à son club en pleine phase de poules du Mondial nord-américain. « J'ai parlé avec les personnes de l'Atlético de Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. Je veux réaliser mon rêve ».

«Aucune somme ne permettra au FC Barcelone d’acheter Julian, qui ne sera pas transféré au FC Barcelone» Une déclaration qui a eu l’effet d’une bombe. Julian Alvarez (26 ans) ne cite bien évidemment pas le FC Barcelone, mais son transfert de « rêve » l’emmène du côté du Barça. Il n’a pas fallu bien longtemps pour que l’Atlético de Madrid réagisse par le biais d’un porte-parole contacté par AS. Et du côté des Colchoneros, les chevaux sont lâchés. « Nous avons déjà vu par le passé comment fonctionne le FC Barcelone ». Le passé auquel l’Atlético fait référence ici n’est autre que le feuilleton Antoine Griezmann qui fut démarché en pleine préparation pour un match de Ligue des champions face à la Juventus « en promettant des commissions à sa sœur, à sa famille et au joueur lui-même… ». Finalement, Antoine Griezmann rejoignait le FC Barcelone en 2019. Mais l’Atlético de Madrid l’a encore mauvaise et ne négocierait en aucun cas avec le club culé pour le transfert de Julian Alvarez. « Aucune somme ne permettra au FC Barcelone d’acheter Julian, qui ne sera pas transféré au FC Barcelone. Soit il paie la clause (de 500 millions), soit rien ».