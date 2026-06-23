«Une phrase m’a choqué» : Proche du PSG, Drogba révèle pourquoi il n’a pas signé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a marqué l’histoire de l’OM bien qu’il n’y soit resté qu’une seule saison, Didier Drogba aurait pu rejoindre le PSG bien avant son passage à Marseille. L’ancien international ivoirien avait en effet été repéré par le club de la capitale qui lui avait fait une proposition de contrat, qu’il n’a finalement pas signé.

Dans le cadre d’un entretien accordé à l’émission Les Stratèges, présentée par Ophélie Meunier pour M6, Didier Drogba, passé par Le Mans, Guingamp et l’OM en France, est revenu sur le moment où il aurait pu rejoindre le PSG. On est alors au début des années 1990 et l’ancien international ivoirien (105 sélections, 65 buts) jouait à Levallois-Perret.

« Je suis repéré par le Paris Saint-Germain » « Je suis à Levallois-Perret et c’est à peu près à la période des JO 1991-1992. Et en cachette, je suis allé m’inscrire au football. Je suis repéré par le Paris Saint-Germain », a confié Didier Drogba. « Je suis dans ce préfabriqué et j’attends qu’on me ramène un avenant du contrat. Je vois tous les avantages : la voiture, si tu as le permis. Les chaussures de foot. C’était vraiment alléchant comme offre. Ça fait rêver. »