«Une phrase m’a choqué» : Proche du PSG, Drogba révèle pourquoi il n’a pas signé

S’il a marqué l’histoire de l’OM bien qu’il n’y soit resté qu’une seule saison, Didier Drogba aurait pu rejoindre le PSG bien avant son passage à Marseille. L’ancien international ivoirien avait en effet été repéré par le club de la capitale qui lui avait fait une proposition de contrat, qu’il n’a finalement pas signé.
Dans le cadre d’un entretien accordé à l’émission Les Stratèges, présentée par Ophélie Meunier pour M6, Didier Drogba, passé par Le Mans, Guingamp et l’OM en France, est revenu sur le moment où il aurait pu rejoindre le PSG. On est alors au début des années 1990 et l’ancien international ivoirien (105 sélections, 65 buts) jouait à Levallois-Perret.
« Je suis repéré par le Paris Saint-Germain »
« Je suis à Levallois-Perret et c’est à peu près à la période des JO 1991-1992. Et en cachette, je suis allé m’inscrire au football. Je suis repéré par le Paris Saint-Germain », a confié Didier Drogba. « Je suis dans ce préfabriqué et j’attends qu’on me ramène un avenant du contrat. Je vois tous les avantages : la voiture, si tu as le permis. Les chaussures de foot. C’était vraiment alléchant comme offre. Ça fait rêver. »
« Je me lève et je pars »
Mais finalement, Didier Drogba n’a pas répondu favorablement à la proposition du PSG : « Il y a une phrase qui m’a choqué. L’encadrant m’explique que si je fais une bonne saison il y a de grandes chances qu’ils me gardent et qu’on me donne un nouveau contrat, voire un contrat professionnel. Mais si ça ne se passe pas bien et si je suis blessé il y a la génération de dessous qui pousse, ça va être difficile. Donc c’est une vraie compétition. Alors, après ça, il me laisse cinq minutes pour me ramener l’avenant de contrat et je ne sais pas pourquoi, mais je me lève et je pars. En fait, je n’ai pas senti. J’ai juste pas senti le truc. »