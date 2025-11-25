«Je ne l’accepte pas» : Une star décide de quitter l’OM, l’annonce cash !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti de l’Olympique de Marseille à l’été 2004 pour rejoindre Chelsea, Didier Drogba n’a jamais eu l’occasion de revenir dans la cité phocéenne malgré ses nombreuses déclarations sur le sujet. Au micro de RMC, le consultant Jean-Michel Larqué n’a pas été tendre à l’égard de l’ancien attaquant ivoirien.

Jusqu’au bout, les supporters de l’OM ont espéré revoir Didier Drogba revenir au Vélodrome, avec le maillot phocéen sur les épaules. Mais malgré la promesse de l’ancien attaquant ivoirien, aujourd’hui âgé de 47 ans, ce jour n’est jamais arrivé. En mai dernier, celui qui n‘a disputé qu’une saison à Marseille affichait un gros regret sur sa carrière : « J'aurais aimé ne jouer que pour une seule équipe. Quand je vois quelqu'un comme Totti (Francesco), comme Maldini (Paolo), Gerrard (Steven), c'est beau. Cela signifie qu'à chaque fois tu as réussi à t'adapter aux nouvelles personnes qui arrivent au club. J'aurais aimé faire ça à Marseille. C'est mon club de cœur », expliquait-il dans l'émission The Bridge, ajoutant qu’il n’avait « jamais voulu » quitter l’OM à l’été 2004.

« Si tu veux partir d’un club, tu pars, et si tu ne ne veux pas partir, tu ne pars pas » Ce mardi, Jean-Michel Larqué est revenu sur les déclarations passées de Didier Drogba qu’il a du mal à digérer. « Excellent joueur, Didier Drogba, mais certainement pas une légende de l’OM. (…) Et si tu veux partir d’un club, tu pars, et si tu ne ne veux pas partir, tu ne pars pas. Donc dire qu'il ne voulait pas partir de l'OM alors qu'il a fini par partir, je ne l'accepte pas », confie le consultant de RMC dans l’émission Rothen s’enflamme.