Officiel : C’est terminé pour Antoine Dupont !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est officiellement la fin d'un long calvaire pour Antoine Dupont ! Victime d'une rupture des ligaments croisés en mars dernier avec le XV de France lors du Tournoi des 6 Nations, le capitaine du XV de France va enfin redémarrer un match en tant que titulaire, samedi sur la pelouse de Glasgow en Champions Cup.

La rupture des ligaments croisés du genou droit n'est plus qu'un mauvais souvenir pour Antoine Dupont, c'est officiel ! Le demi de mêlée du Stade Toulousain, éloigné des terrains pendant plus de huit mois après cette grosse blessure contractée en mars dernier en Irlande avec le XV de France, était revenu à la compétition en entrant en cours de match face au Racing le 29 novembre (48-24) puis contre les Sharks le 7 décembre (56-19). Mais cette fois-ci, Dupont retrouver son statut de titulaire.

La fin des problèmes, Dupont titulaire à Glasgow ! En effet, Antoine Dupont sera titulaire samedi avec le Stade Toulousain pour le match de Champions Cup à Glasgow, et le capitaine des Bleus évoluera en charnière avec son compère habituel, Romain Ntamack, tandis que Thomas Ramos retrouvera quant à lui son habituel poste d'arrière. Dupont évoluera donc avec le numéro 9 dans le dos, une grande première depuis le 8 mars derniers en Irlande avec le XV de France, jour de sa terrible blessure.