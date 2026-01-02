«Le pire» transfert révélé à l’OM !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, le mercato hivernal a ouvert ses portes. Du côté de l’OM, une fois n’est coutume, ça devrait être animé à l’occasion de ce mois de janvier. A quoi faut-il alors s’attendre au rayon des arrivées au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi ? Alors qu’on regarderait pour se renforcer offensivement, Rolland Courbis a tenu à avertir l’OM.

Du côté de l’OM, on semble savoir déjà ce qu’on veut pour ce mercato hivernal. En effet, récemment, Pablo Longoria annonçait la couleur pour le recrutement de janvier, érigeant ainsi en priorité la venue d’une doublure à Mason Greenwood. « Si j'analyse un peu l'effectif, on voit que les postes où nous avons une rotation mineure, c'est peut-être trouver un joueur avec des caractésristiques similaires à celles de Greenwood qui affiche un nombre de minutes très haut », faisait savoir le président de l’OM.

« Je fais toujours la différence entre une recrue et un renfort » Reste maintenant à trouver l’heureux élu pour l’OM. Mais voilà qu’il va falloir faire très attention. C’est Rolland Courbis qui a balancé cette mise en garde, lâchant dans des propos accordés à La Provence : « Je fais toujours la différence entre une recrue et un renfort. Le pire serait de prendre un joueur pour faire le nombre et qui va freiner l’apprentissage des jeunes ».