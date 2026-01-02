Transfert à l’OM : Un deal à 10M€ pour lancer le mercato ?

Axel Cornic

Actuellement à la Fiorentina, Rolando Mandragora pourrait être le joli coup de l’hiver du côté de l’Olympique de Marseille. L’international italien serait très apprécié au sein du club, surtout par Roberto De Zerbi et son club semble plus qu’ouvert à un départ, même si la tâche ne s’annonce pas si simple.

Quelle sera la prochaine recrue de l’OM ? Le mercato hivernal a ouvert ses portes depuis quelques heures et des multiples spéculations fusent à Marseille, où Medhi Benatia et Pablo Longoria semblent vouloir offrir des renforts à Roberto De Zerbi. Et le premier pourrait bien arriver de Serie A....

Mandragora à l’OM ? Plusieurs sources en Italie assurent depuis quelques jours que l’OM serait sur les traces de Rolando Mandragora, milieu de terrain de 28 ans annoncé sur le départ à la Fiorentina. Evalué à 10M€ par le site spécialisé Transfermarkt, il pourrait être un ajout important pour De Zerbi, qui semble apprécier son profil.