Greenwood : L'OM réclame son transfert !

Recruté durant l'été 2024 après un prêt convaincant à Getafe, Mason Greenwood a connu une première saison mitigée à l'OM. A tel point que Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient clairement envisagé un transfert de leur ailier avant qu'il n'inverse la tendance.

Compte tenu des accusations de violences conjugales qui pesaient sur lui, Mason Greenwood n'était plus le bienvenu en Angleterre. Ainsi, à la suite d'un prêt abouti à Getafe, l'ailier de Manchester United a été poussé au départ, et c'est l'OM qui a saisi l'opportunité en déboursant quasiment 30M€, bonus compris, pour acquérir environ 50% des droits du joueur.

L'OM a pensé à vendre Greenwood Et dès ses premiers pas à l'OM, Mason Greenwood a impressionné par sa qualité technique et sa finition. Cependant, son manque d'effort et d'implication dans les taches défensives a régulièrement été pointé du doigt par Roberto De Zerbi, au point qu'au sein du club du phocéen, la direction s'est demandée si Greenwood collait vraiment au style de jeu de l'Italien. Selon La Provence, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont même envisagé un transfert en mars dernier.