Le transfert de rêve : Un phénomène est annoncé à l’OM !

Axel Cornic

Experts des périodes de mercato, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont signé quelques coups très intéressants à l’Olympique de Marseille ces dernières saisons. Mais ce n’est rien comparé à ce qui pourrait se passer cet hiver, puisque l’un des plus grands talents de la planète football pourrait bien débarquer dans le sud de la France.

Dans seulement quelques heures, l’enfer du mercato va se déchainer. L’OM pourrait bien en être un acteur important, puisque des nombreuses pistes sont déjà annoncées. Il y en a toutefois une qui pourrait bien passionner les supporters marseillais...

L’OM veut De Cat D’après les informations de Il Corriere dello Sport, l’OM serait sur les traces de Nathan De Cat, milieu de terrain âgé de seulement 17 ans qui est déjà devenu un titulaire indiscutable à Anderlecht. Il est la grande révélation de cette première partie de saison en Jupiler Pro League et pourrait bien devenir le nouveau crack de Roberto De Zerbi, à Marseille.