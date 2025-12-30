PSG - Transfert à 60M€ : Une offre va partir ?

Pierrick Levallet

Le PSG prépare déjà son recrutement pour l’été prochain. Les champions d’Europe 2025 cibleraient notamment Ayyoub Bouaddi, qui fait sensation avec le LOSC. Les Dogues auraient d’ailleurs fixé leur prix à 60M€. Et Arsenal serait en train d’envisager de passer à l’action pour le milieu de terrain de 18 ans.

Le PSG devrait être plutôt actif sur le mercato l’été prochain. Les dirigeants parisiens prépareraient déjà leur recrutement, plusieurs noms ayant été évoqués jusqu’à présent. Celui d’Ayyoub Bouaddi st revenu fréquemment ces derniers temps. Le profil du milieu de terrain du LOSC plairait aux Rouge-et-Bleu, visiblement déterminés à piocher à nouveau en Ligue 1 après le succès du transfert de Désiré Doué.

Le PSG a de la concurrence pour Ayyoub Bouaddi Mais le PSG ne serait pas le seul club à convoiter Ayyoub Bouaddi. L’international Espoirs français serait également sur la liste d’Arsenal, qui souhaite offrir une nouvelle solution à Mikel Arteta pour son entrejeu. Et les Gunners pourraient passer à l’action avec une offre très prochainement.