Désiré Doué avec Lamine Yamal : C'est officiel !

En cette fin d'année, les récompenses s'enchaînent et l’IFFHS a notamment dévoilé l'équipe type de l'année 2025 pour les joueurs de moins de 20 ans. Une équipe qui a fière allure et qui permet notamment de réunir Désiré Doué (PSG) et Lamine Yamal (FC Barcelone), deux des joueurs les plus prometteurs de leur génération.
L'année 2025 touche à sa fin et elle aura évidemment été marquée par le PSG, qui a quasiment tout raflé. Les Parisiens ont effectivement remporté six trophées (Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions, SuperCoupe d'Europe et Coupe Intercontinentale) tout en perdant en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (0-3). Et bien évidemment, une telle réussit permet aux joueurs du PSG d'enchaîner les récompenses individuelles.
Yamal et Doué dans l'équipe type U20 de 2025
Ce week-end, l’IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) a notamment dévoilé le onze type des joueurs de moins de 20 ans en 2025. Et sans surprise, on y retrouve Désiré Doué, auteur d'un doublé en finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan (5-0). Le numéro 14 du PSG est épaulé par Lamine Yamal (FC Barcelone) et Estevao (Chelsea) pour former un redoutable trio offensif. Arda Guler (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus), Warren Zaïre-Emery (PSG) et Franco Mastantuono (Real Madrid) composent le milieu de terrain tandis que le trio défensif est formé de Dean Huijsen (Real Madrid), Pau Cubarsi (FC Barcelone) et Myles Lewis-Skelly (Arsenal). Enfin, c'est le Toulousain Guillaume Restes qui est dans les buts.
Zaïre-Emery également présent
Egalement désigné meilleur jeune de l'année lors de la cérémonie des Global Soccer Awards, Désiré Doué n'a pas caché sa fierté sur le site officiel du PSG : « Quand on voit la saison qu'on a faite, que ce soit en défense, au milieu, en attaque, les gardiens, je pense qu'on a été les meilleurs dans tous ces domaines. Je suis très content pour le président, pour le directeur sportif, et bien sur tous mes coéquipiers ».