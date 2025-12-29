Désiré Doué avec Lamine Yamal : C'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En cette fin d'année, les récompenses s'enchaînent et l’IFFHS a notamment dévoilé l'équipe type de l'année 2025 pour les joueurs de moins de 20 ans. Une équipe qui a fière allure et qui permet notamment de réunir Désiré Doué (PSG) et Lamine Yamal (FC Barcelone), deux des joueurs les plus prometteurs de leur génération.

L'année 2025 touche à sa fin et elle aura évidemment été marquée par le PSG, qui a quasiment tout raflé. Les Parisiens ont effectivement remporté six trophées (Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions, SuperCoupe d'Europe et Coupe Intercontinentale) tout en perdant en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (0-3). Et bien évidemment, une telle réussit permet aux joueurs du PSG d'enchaîner les récompenses individuelles.

Yamal et Doué dans l'équipe type U20 de 2025 Ce week-end, l’IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) a notamment dévoilé le onze type des joueurs de moins de 20 ans en 2025. Et sans surprise, on y retrouve Désiré Doué, auteur d'un doublé en finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan (5-0). Le numéro 14 du PSG est épaulé par Lamine Yamal (FC Barcelone) et Estevao (Chelsea) pour former un redoutable trio offensif. Arda Guler (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus), Warren Zaïre-Emery (PSG) et Franco Mastantuono (Real Madrid) composent le milieu de terrain tandis que le trio défensif est formé de Dean Huijsen (Real Madrid), Pau Cubarsi (FC Barcelone) et Myles Lewis-Skelly (Arsenal). Enfin, c'est le Toulousain Guillaume Restes qui est dans les buts.