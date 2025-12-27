Doué - PSG : La masterclass à 90M€ sur le mercato !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, le PSG a dépensé environ 50M€ pour s'attacher les services de Désiré Doué, qui évoluait sous les couleurs du Stade Rennais. D'après Transfermarkt, la valeur marchande de l'international français est désormais de 90M€. Le prix de Désiré Doué a donc augmenté de 40M€.

Etincelant sous les couleurs du Stade Rennais, Désiré Doué a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont lancé une offensive à hauteur de 50M€ pour boucler la signature du crack de 20 ans. Un assaut qui a fait mouche, puisque Désiré Doué a rejoint le PSG de Nasser Al-Khelaïfi (52 ans) le 17 aout 2024.

Désiré Doué a couté 50M€ au PSG Depuis son arrivée au PSG, Désiré Doué est monté en puissance au fil des mois, jusqu'à devenir un titulaire à part entière de Luis Enrique. Et alors qu'il enchaine les performances XXL, l'international français a vu son prix gonfler.