Transfert : Le nouveau Modric au PSG ?

Alexis Brunet

Depuis quelque temps maintenant, Vitinha éclabousse de son talent la Ligue 1 avec le PSG. Le Portugais fait partie des meilleurs du monde et le Real Madrid aimerait bien le faire venir l’été prochain. En effet, le club espagnol cherche un successeur à Luka Modric, qui n’a pas vraiment été remplacé l’été dernier lorsqu’il a rejoint l’AC Milan.

Le PSG compte dans ses rangs certains des meilleurs joueurs du monde, à l’image d’Ousmane Dembélé qui a remporté le Ballon d’or dernièrement. Le club de la capitale possède également Vitinha, qui fait partie des meilleurs à son poste et qui dicte à merveille le jeu de l’équipe de Luis Enrique.

Le Real Madrid veut Vitinha Forcément, les meilleurs joueurs du monde sont très courtisés et Vitinha n’échappe pas à la règle. Selon les informations de la Cadena Ser, le Real Madrid aimerait faire venir le milieu de terrain du PSG l’été prochain. Un transfert qui sera toutefois compliqué car le champion d’Europe souhaite conserver son international portugais, qui se sent lui parfaitement à l’aise à Paris.