PSG - Transfert au Real Madrid : Vitinha sort du silence et lâche une grande annonce !

En février dernier, Vitinha prolongeait avec le PSG. Aujourd’hui, le Portugais est sous contrat jusqu’en 2029 avec le club de la capitale, mais voilà que ça n’empêche pas les rumeurs d’apparaitre à propos de son avenir. Ainsi, en Espagne, il a notamment été question d’un potentiel transfert au Real Madrid. Mais Vitinha a-t-il pour autant envie de quitter le PSG ? Le principal intéressé a répondu.

N’ayant pas caché sa volonté de jouer un jour en Liga, Vitinha susciterait la convoitise du Real Madrid. Aujourd’hui au PSG, le Portugais pourrait faire l’objet d’une offensive merengue si Vinicius Jr venait à partir. Au cours des dernières heures, la presse espagnole a ainsi balancé sur la possibilité de voir Vitinha rejoindre la Casa Blanca. C’était sans compter sur la prise de parole du milieu de terrain parisien.

« Je suis très heureux où je suis » Partira ? Ne partira pas ? Malgré les rumeurs l’envoyant au Real Madrid, Vitinha a été très clair. Dans un entretien à A Bola, le joueur du PSG a alors fait savoir : « Je suis très heureux où je suis, j'adore être là où je suis et j'adore m'entraîner avec l'effectif du PSG et avec Luis Enrique ! (…) Je suis très bien là où je suis ! ».