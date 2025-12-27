Départ du Real Madrid : La grande demande pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de réaliser son rêve : signer au Real Madrid. En 2024, libre, le Français a alors rejoint la Casa Blanca, paraphant à cette occasion un contrat jusqu’en 2029. Devenu aujourd’hui la figure de proue du projet du Real Madrid, Mbappé ne devrait pas partir de sitôt, ce qui devrait ravir Lucas Vazquez, ancien du club madrilène.

Depuis tout petit, Kylian Mbappé ne rêvait que de jouer pour le Real Madrid. A plusieurs reprises, la Casa Blanca a tenté de le recruter, mais il aura donc fallu attendre l’été 2024 pour que cela devienne réalité. Aujourd’hui, le Français est donc un joueur du Real Madrid. Jusqu’à quand ? Mbappé a signé jusqu’en 2029 et Lucas Vazquez espère lui que ça durera le plus longtemps possible.

« J'espère que nous pourrons profiter de lui pendant de nombreuses années » « Kylian a le talent et le mental pour tout faire. Lui seul peut se fixer ses propres limites. Et j'espère que nous pourrons profiter de lui pendant de nombreuses années », a fait savoir l’ancien du Real Madrid aujourd’hui au Bayer Leverkusen à l’occasion d’un entretien accordé ce samedi à AS.